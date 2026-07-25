Au moins 21 personnes blessées dans un incendie à New York

Au moins 21 personnes ont été blessées samedi lors d'un incendie dans le "borough" du Queens, à New York, selon les autorités.

Parmi les blessés figurent 19 pompiers, qui ont été transportés vers des hôpitaux de la ville, précise le service des pompiers de New York dans un communiqué.

CBS News New York a ajouté qu'aucune des victimes n'avait subi de blessures mettant sa vie en danger lors de cet incendie, qui s'est déclaré dans le quartier de Flushing.

Cinq des pompiers blessés ont subi des blessures modérées à graves, dont un qui a été hospitalisé dans un état grave, a indiqué la chaîne de télévision locale PIX 11.

L'incendie s'est déclaré vers 14h00 GMT dans une maison située près de College Point Boulevard puis s'est propagé à deux bâtiments voisins, a détaillé le service des pompiers de New York.

De nombreux habitants ont dû être secourus de la maison où le feu s'était déclaré, selon PIX 11.

(Jonathan Landay, Version française Benoit Van Overstraeten)