Au moins 11 morts pris au piège dans un feu de forêt dans le sud de l'Espagne

Un avion bombardier d'eau Canadair largue une cargaison d'eau sur un feu de forêt près de Los Gallardos, dans la province d'Almería, le 10 juillet 2026 en Espagne ( AFP / JOSE JORDAN )

Prises au piège dans leur véhicule ou rattrapées par les flammes en tentant de s'enfuir à pied, au moins onze personnes, dont probablement des étrangers, ont été tuées dans une zone touristique près d'Almeria, dans le sud de l'Espagne, victimes d'un feu de forêt fulgurant.

Le bilan de ce sinistre, assurément l'un des plus graves de l'histoire récente en Espagne, pourrait encore grimper, les autorités étant encore à la recherche de 19 personnes non localisées.

L'incendie, qui s'est déclaré jeudi en fin d'après-midi a progressé "très rapidement, avec un vent très fort, à une vitesse extraordinaire" dans une zone comprenant de nombreux ravins et des maisons dispersées à flanc de coteaux, une topographie rendant le travail des pompiers particulièrement difficile.

"A l'heure qu'il est, nous comptabilisons 11 personnes décédées de deux manières", a déclaré à la presse Antonio Sanz, le conseiller chargé des situations d'urgence de l'Andalousie, la région où a eu lieu le drame.

"D’un côté, il y avait quatre personnes qui circulaient en voiture et qui sont décédées" et de l'autre sept personnes, qui tentaient de fuir à pied. De leur groupe de neuf, "deux sont parvenues à se sauver et sept sont décédées".

"Immense tristesse"

D'après Antonio Sanz, les victimes emprisonnées dans l'habitacle de la voiture pourraient être britanniques d'après l'emplacement du volant (à droite) tandis que les victimes à pied pourraient "également être étrangères, belges ou britanniques".

Image tirée d'une vidéo fournie par Infoca (le service de lutte contre les incendies de forêt d'Andalousie) le 9 juillet 2026 montrant des pompiers lsur le site d'un incendie près de Bedar, dans le district de Los Gallardos, dans la province d'Almería, le 10 juillet 2026 en Espagne ( INFOCA / Handout )

Selon Ángel Francisco Collado, le maire du hameau de Bedar où ont été trouvées les victimes, "certains habitants ont conseillé au groupe de neuf personnes (qui ont pris la fuite à pied) de se réfugier chez eux. Ils ne les ont pas écoutés et sept d'entre eux sont décédés, et deux autres sont en route pour l'hôpital", a-t-il aussi raconté.

Huit personnes sont blessées, dont quatre grièvement par brûlures, a-t-il ajouté.

"Immense tristesse et désolation face aux terribles conséquences de l'incendie qui affecte la province d'Almería", a réagi sur X le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez.

L'origine du feu qui a déjà ravagé plus de 3.000 hectares pourrait être la chute d'une ligne électrique près de la route nationale N-340A, selon des témoins cités dans un communiqué des secours.

Des maisons situées dans une zone ravagée par un incendie de forêt près de Los Gallardos, dans la province d'Almería, le 10 juillet 2026 en Espagne ( AFP / JOSE JORDAN )

Le feu s'est ensuite propagé dans ce milieu forestier où "l'intervention des dispositifs de lutte contre l’incendie est vraiment complexe, car même les engins ne peuvent pas y accéder", a poursuivi Antonio Sanz, évoquant une "tragédie".

"Ce qui nous préoccupe le plus pour demain, c’est la possibilité d’un changement de vent", qui pourrait faire "repartir l'incendie", a enfin indiqué le responsable.

Au total, six cents personnes ont été évacuées, et près de 500 pompiers et militaires sont déployés pour lutter contre cet incendie, aidés par une vingtaine d'engins aériens.

Vague de chaleur

Sécheresse de la végétation, air sec et quantité de combustible sec disponible: la vague de chaleur en cours en Espagne, et notamment en Andalousie, placée en alerte orange ces derniers jours, a favorisé la progression du feu dans cette zone vallonnée.

Photo publiée par l'Unité militaire d'urgence (UME), le 10 juillet 2026, montrant des pompiers luttant contre un feu de forêt près de Bedar, dans la province d'Almería, en Espagne ( UME / Handout )

Pays en première ligne du réchauffement climatique, l'Espagne a connu ces dernières années des vagues de chaleur de plus en plus longues, dès le printemps, puis l'été, avec des températures dépassant parfois les 40°C, créant les conditions pour des feux dévastateurs.

En 2025, plus de 393.000 hectares ont été ravagés par les flammes en Espagne, selon le Système européen d'information sur les incendies de forêt (EFFIS), soit les pires feux de l'histoire récente du pays.

Dans ces incendies, plus de 8.000 au total, huit personnes avaient été tuées, 86 blessées et plus de 42.000 évacuées, d'après le ministère de l'Intérieur.

Fin mai, Pedro Sanchez avait assuré que l'Espagne allait déployer durant l'été "le plus important" dispositif jamais mobilisé contre les incendies.

Ces derniers jours, plusieurs incendies se sont déclarés sur le territoire espagnol. L'un d'eux, désormais contrôlé, a ravagé plus de 2.000 hectares en Catalogne (nord-est), à quelques kilomètres à peine de la très touristique Costa Brava.