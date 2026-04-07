 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Attaques russes dans le sud-est de l'Ukraine, huit morts
information fournie par Reuters 07/04/2026 à 15:24

L'armée russe a mené mardi des attaques dans le sud-est de l'Ukraine qui ont fait au moins huit morts et plus d'une vingtaine de blessés, ont rapporté les autorités locales.

Les troupes de Moscou ont notamment visé deux bus dans la région de Dnipropetrovsk (est), a rapporté sur la plateforme Telegram le gouverneur de l'oblast, Oleksandr Ganja.

Un drone dit "FPV" ("First Person View", piloté en immersion) s'est écrasé dans un bus qui s'approchait d'un stop dans le centre de Nikopol. Quatre personnes ont été tuées et 16 autres blessées, selon les autorités locales. Cinq personnes ont été blessées lorsqu'un second bus a été ciblé.

"Quand une telle terreur s'abat quotidiennement sur les gens et sur des vies, bloquer de nouvelles sanctions contre la Russie, tenter d'amoindrir celles qui existent et négocier avec la Russie, tout cela paraît bizarre", a écrit le président ukrainien Volodimir Zelensky sur X, dans une critique implicite contre l'administration américaine qui a notamment levé temporairement les sanctions sur une partie du pétrole russe.

Dans la ville de Kherson (sud), à moins de cinq kilomètres de la ligne de front, l'armée russe a pilonné durant une demi-heure une zone d'habitations, tuant quatre personnes âgées et blessant sept autres personnes, a annoncé le gouverneur Oleksandr Prokoudine sur Telegram.

"A Kherson, les civils sont sujets à des 'safaris' constants, qui font des victimes chaque jour", a dénoncé Volodimir Zelensky.

(Reportage Yuliia Dysa, Olena Harmash; version française Sophie Louet)

Guerre en Ukraine
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une photo du président américain Donald Trump dans la salle des marchés de la bourse de New York
    Wall Street ouvre en baisse à l'approche de la fin de l'ultimatum de Trump
    information fournie par Reuters 07.04.2026 16:20 

    La Bourse de New York a ‌ouvert en baisse mardi, la prudence restant de mise alors que les investisseurs continuent d'évaluer la ​portée des dernières déclarations des responsables américains et iraniens sur l'évolution du conflit à l'approche de l'expiration de ... Lire la suite

  • Des journalistes filment les dégâts provoqués par des frappes sur l'Université de technologie Sharif à Téhéran, le 7 avril 2026 en Iran ( AFP / ATTA KENARE )
    Iran: Trump menace d'éradiquer "une civilisation entière"
    information fournie par AFP 07.04.2026 16:18 

    Donald Trump a menacé mardi, à quelques heures de la fin d'un ultimatum donné à l'Iran, d'éradiquer "une civilisation entière" pendant que, sans attendre, Israël et les Etats-Unis pilonnaient les infrastructures de la République islamique. Au 39e jour de la guerre ... Lire la suite

  • (illustration) ( AFP / LUDOVIC MARIN )
    Un record pour Bercy : le contrôle fiscal a permis de réclamer 17,1 milliards d'euros en 2025
    information fournie par Boursorama avec Media Services 07.04.2026 16:16 

    Ces montants mis en recouvrement n'ont cessé d'augmenter depuis 2021, où ils avaient atteint 13,4 milliard d'euros. Quelque 17,1 milliards d'euros de droits et pénalités ont été réclamés en 2025 à des particuliers ou à des entreprises à la suite d'un contrôle fiscal, ... Lire la suite

  • Un avion de chasse F-15D Eagle de l'armée de l'air israélienne survole la région de Marjayoun, dans le sud du Liban, le 7 avril 2026 ( AFP / - )
    Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements
    information fournie par AFP 07.04.2026 16:12 

    Voici les derniers événements mardi en lien avec la guerre au Moyen-Orient, au 39e jour du conflit : - Liban : le bilan des frappes israéliennes dépasse 1.500 morts, selon les autorités Les frappes israéliennes au Liban ont tué 1.530 personnes depuis le début de ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank