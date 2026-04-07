Attaques russes dans le sud-est de l'Ukraine, huit morts

L'armée russe a mené mardi des attaques dans le sud-est de l'Ukraine qui ont fait au moins huit morts et plus d'une vingtaine de blessés, ont rapporté les autorités locales.

Les troupes de Moscou ont notamment visé deux bus dans la région de Dnipropetrovsk (est), a rapporté sur la plateforme Telegram le gouverneur de l'oblast, Oleksandr Ganja.

Un drone dit "FPV" ("First Person View", piloté en immersion) s'est écrasé dans un bus qui s'approchait d'un stop dans le centre de Nikopol. Quatre personnes ont été tuées et 16 autres blessées, selon les autorités locales. Cinq personnes ont été blessées lorsqu'un second bus a été ciblé.

"Quand une telle terreur s'abat quotidiennement sur les gens et sur des vies, bloquer de nouvelles sanctions contre la Russie, tenter d'amoindrir celles qui existent et négocier avec la Russie, tout cela paraît bizarre", a écrit le président ukrainien Volodimir Zelensky sur X, dans une critique implicite contre l'administration américaine qui a notamment levé temporairement les sanctions sur une partie du pétrole russe.

Dans la ville de Kherson (sud), à moins de cinq kilomètres de la ligne de front, l'armée russe a pilonné durant une demi-heure une zone d'habitations, tuant quatre personnes âgées et blessant sept autres personnes, a annoncé le gouverneur Oleksandr Prokoudine sur Telegram.

"A Kherson, les civils sont sujets à des 'safaris' constants, qui font des victimes chaque jour", a dénoncé Volodimir Zelensky.

(Reportage Yuliia Dysa, Olena Harmash; version française Sophie Louet)