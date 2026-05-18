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Attaques russes contre Odessa et Dnipro après une offensive ukrainienne dans la région de Belgorod
information fournie par Reuters 18/05/2026 à 14:16

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L'Ukraine a accusé lundi la Russie de bombardements contre les villes d'Odessa et de Dnipro qui ont fait des dizaines de blessés et endommagé des immeubles résidentiels, tandis que les autorités russes ont signalé deux morts dans des attaques de drones ukrainiens dans la région de Belgorod.

D'après l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a lancé sur l'Ukraine 524 drones et 22 missiles dans la nuit de dimanche à lundi, en riposte à une importante offensive de drones ukrainiens contre la Russie durant le week-end.

Dans la ville de Dnipro, dans le sud-est de l'Ukraine, 22 personnes ont été blessées, dont une fillette de deux ans et un garçon de dix ans, tandis que dans le reste de la région, les autorités ont décompté huit autres blessés.

Les drones russes ont touché des immeubles résidentiels, un édifice religieux et une université, a déclaré le gouverneur régional Oleksandr Hanja. Il a diffusé sur internet des photos montrant un bâtiment aux balcons brisés et des pompiers tentant de maîtriser un incendie.

"La Russie utilise des missiles balistiques pour frapper des populations, et c'est précisément la raison pour laquelle nous, en Europe, devons tout faire pour assurer une protection fiable contre cela", a écrit le président ukrainien Volodimir Zelensky sur le réseau social X, estimant que l'offensive russe sur Dnipro et sa région a duré plus de six heures.

Le groupe énergétique ukrainienne Naftogaz a fait savoir que des drones avaient frappé plusieurs de ses installations dans la région durant la nuit.

Des drones russes ont également endommagé des bâtiments résidentiels, une école et une école maternelle à Odessa, grande ville portuaire sur la mer Noire, a déclaré Serhi Lysak, le chef de l'administration militaire locale, sur la messagerie Telegram. Selon lui, un garçon de 11 ans et un homme de 59 ans ont été blessés au cours de cette attaque.

FRAPPES RUSSES CONTRE DES NAVIRES

Des images vidéo diffusées par Reuters montrent la façade endommagée d'un bâtiment historique près du port d'Odessa.

"J'ai grandi dans cet immeuble et je ne le quitterai jamais. Aujourd'hui, je me suis assise et j'ai commencé à pleurer, je n'arrêtais pas de dire 'ma maison brûle, ma maison brûle'", raconte Olena, une habitante du quartier, âgée de 54 ans.

Des drones russes ont frappé lundi trois navires battant pavillon étranger en mer Noire, se dirigeant vers des ports de la région d'Odessa, dont un cargo appartenant à une compagnie chinoise, ont indiqué les autorités ukrainiennes.

En Russie, des drones ont été abattus pendant la nuit au-dessus de régions comme Rostov et Belgorod, dans le Sud, a rapporté l'agence de presse Interfax, citant le ministère russe de la Défense. Deux personnes ont été tuées et deux autres blessées dans la région de Belgorod, selon les autorités locales.

Des responsables russes ont fait état dimanche d'au moins quatre morts, dont trois dans la région de Moscou, à la suite de la plus importante attaque de drones ukrainienne contre la capitale russe depuis plus d'un an.

Le directeur du groupe public russe Rosatom, Alexeï Likhachev, a estimé lundi que la situation autour de la centrale nucléaire de Zaporijjia, dans le sud-est de l'Ukraine, contrôlée par la Russie, était en passe d'atteindre rapidement un "point de non-retour" en raison de l'intensification des attaques ukrainiennes, ont rapporté les agences de presse d'État russes.

Il a noté qu'il restait environ 2.600 tonnes de combustible nucléaire dans la centrale.

La Russie et l'Ukraine démentent prendre délibérément pour cible des civils.

(Rédigé par Jekaterīna Golubkova à Tokyo; Anna Pruchnicka à Gdansk; version française Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey et Sophie Louet)

Guerre en Ukraine
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