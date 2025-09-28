Attaque russe massive contre l'Ukraine, au moins quatre morts

(Actualisé avec ministère russe de la Défense)

La Russie a lancé des centaines de drones et de missiles sur Kyiv et d'autres régions d'Ukraine dimanche, une attaque massive qui a fait au moins quatre morts et des dizaines de blessés, selon un bilan des autorités ukrainiennes.

La Pologne voisine a fermé son espace aérien dans les alentours de deux villes du Sud-Est et son armée de l'air a fait décoller des avions de chasse jusqu'à ce que le danger soit écarté.

Selon un décompte de l'armée ukrainienne, la Russie a lancé 595 drones et 48 missiles dans la nuit, dont 568 ont été abattus par les défenses anti-aériennes. Elle a précisé que la cible principale de l'attaque était la capitale, Kyiv.

"Moscou veut continuer à se battre et à tuer, ce qui appelle la plus grande pression de la part du monde", a écrit le président ukrainien, Volodimir Zelensky, sur l'application Telegram.

A Moscou, le ministère de la Défense a confirmé une "frappe massive" contre son voisin.

"Hier soir, les forces armées de la Fédération de Russie ont lancé une frappe massive avec des armes aériennes et navales de haute précision à longue portée et des drones contre des entreprises du complexe militaro-industriel ukrainien utilisées dans l'intérêt des forces armées ukrainiennes, ainsi que contre les infrastructures des aérodromes militaires", peut-on lire dans un communiqué du ministère.

Plusieurs bâtiments ont été endommagés et incendiés à Zaporijia, comme le montrent des images publiées sur les réseaux sociaux.

À Kyiv, des drones ont survolé la ville et des tirs antiaériens ont retenti pendant plusieurs heures, selon des témoins de Reuters. De fortes explosions ont également été entendues.

Le maire de la capitale, Vitali Klitschko, a déclaré qu'un incendie s'était déclaré dans un hôpital cardiologique public à la suite de l'attaque.

Certains habitants se sont réfugiés dans des stations de métro souterraines pour se mettre en sécurité, dormant sur des lits de fortune ou des chaises longues, tout suivant les événements sur leur téléphone portable.

