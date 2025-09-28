Attaque majeure de drones et de missiles russes contre l'Ukraine

(ACtualisé avec Zelensky)

La Russie a lancé un demi-millier de drones et une quarantaine de missiles lors d'une attaque nocturne contre l'Ukraine, tuant quatre personnes et endommageant des infrastructures civiles, a déclaré dimanche le président ukrainien Volodimir Zelensky.

"Moscou veut continuer à se battre et à tuer, ce qui appelle la plus grande pression de la part du monde", a-t-il écrit sur l'application Telegram.

Kyiv a été la cible de bombardements massifs, dans ce qui constitue selon des observateurs l'une des plus grandes attaques russes contre la capitale ukrainienne et ses alentours.

Plusieurs autres régions ont été touchées, avec au moins 16 personnes, dont trois enfants, blessées dans la ville de Zaporijia, dans le sud du pays, selon les autorités.

Plusieurs bâtiments ont été endommagés et incendiés à Zaporijia, comme le montrent des images publiées sur les réseaux sociaux.

À Kyiv, des drones ont survolé la ville et des tirs antiaériens ont retenti pendant plusieurs heures, selon des témoins de Reuters. De fortes explosions ont également été entendues. L'attaque se poursuivait dimanche matin.

Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a déclaré qu'un incendie s'était déclaré dans un hôpital cardiologique public à la suite de l'attaque.

Certains habitants se sont réfugiés dans des stations de métro souterraines pour se mettre en sécurité, dormant sur des lits de fortune ou des chaises longues, tout suivant les événements sur leur téléphone portable.

La Pologne voisine a fermé son espace aérien dans sa région sud-est et son armée de l'air a fait décoller des avions de chasse.

(Reportage de Mike Collett-White et Pavel Polityuk ; version française Elizabeth Pineau)