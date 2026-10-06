Attaque de drones ukrainiens contre la région de Moscou, deux personnes tuées - gouverneur

Deux personnes ont été tuées et neuf autres blessées dans la région entourant Moscou à la suite d'une attaque de drones ukrainiens, a déclaré mardi le gouverneur régional.
Plus de 650 drones ukrainiens ont été lancés dans la capitale russe dans la nuit de lundi à mardi, a précisé plus tôt le maire de la ville, Sergueï Sobianine, ajoutant alors que la plupart d'entre eux avaient été abattus.
Une personne a été tuée à Radumlya et une autre à Barybino, a dit pour sa part Andreï Vorobyov, le gouverneur de la région de Moscou, cité dans un communiqué.
(Reportage Reuters, Version française Benoit Van Overstraeten)
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