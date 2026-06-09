Attaque au couteau à Belfast: incidents lors des manifestations malgré les appels au calme

Un bus incendié alors que des manifestants se rassemblent sur la route de Newtownards, dans l'est de Belfast, en Irlande du Nord, le 9 juin 2026 ( AFP / Paul Faith )

Des incidents ont éclaté mardi soir à Belfast lors de manifestations anti-immigrés, au lendemain d'une attaque au couteau imputée à un réfugié soudanais dont la vidéo a provoqué un choc le pays.

Des centaines de manifestants, pour beaucoup le visage masqué, se sont rassemblés en différents points de Belfast, ont constaté des journalistes de l'AFP sur place. Un bus et plusieurs voitures ont été incendiés, et un immeuble à la périphérie du centre ville était partiellement en feu.

"Des foyers sporadiques de troubles ont éclaté ce soir à plusieurs endroits d'Irlande du Nord, avec des incidents au cours desquels plusieurs véhicules ont été incendiés", a déclaré le commissaire adjoint de la police nord-irlandaise, Ryan Henderson, avant d'appeler de nouveau au calme.

Selon la BBC, des manifestants se sont aussi rassemblés à Antrim, à 25 km à l'ouest de Belfast.

Des figures de l'extrême droite britannique, notamment le militant Tommy Robinson, de son vrai nom Stephen Yaxley-Lennon, avaient lancé plus tôt mardi, via les réseaux sociaux, des appels à manifester à travers le pays. Avec le soutien du patron de la plateforme X, Elon Musk, qui les a encouragés à "manifester souvent et fortement".

Le suspect de l'attaque au couteau, dont l'identité n'a pas été révélée, a été inculpé mardi soir pour tentative de meurtre, possession d'un objet tranchant ou pointu dans un lieu public et menaces de mort. Cet homme de 30 ans doit comparaître mercredi devant la justice.

Alors que des personnalités anti-immigration réclamaient des détails sur l'attaquant, notamment Nigel Farage, chef du parti Reform, ou Rupert Lowe, responsable du parti anti-immigration Restore, le ministère de l'Intérieur a confirmé qu'il s'agissait d'un réfugié soudanais, titulaire d'un permis de séjour valable jusqu'en 2028.

Des policiers sur les lieux d'une agression au couteau avenue Kinnaird, dans le nord de Belfast, en Irlande du Nord, le 9 juin 2026 ( AFP / Paul Faith )

Selon le chef de la police nord-irlandaise, Jon Boutcher, il était arrivé au Royaume-Uni en 2023, via Paris puis Dublin.

La piste terroriste est, à ce stade, écartée, a précisé Ryan Henderson.

Le motif de l'attaque, survenue vers 22H30 (21H30 GMT) dans un quartier du nord de Belfast, reste incertain.

La victime, un homme d'une quarantaine d'années, a été hospitalisée dans un état grave, avec d'"importantes blessures aux yeux et de graves lacérations au dos et au visage", selon M. Henderson, précisant qu'un "couteau de cuisine" avait été retrouvé sur les lieux.

Attaque "révoltante"

Largement diffusée sur les réseaux sociaux, la vidéo montre l'assaillant assis sur un homme à terre, en sang, lui portant des coups. On voit aussi trois hommes intervenir, dont l'un neutralise l'assaillant en le frappant avec une espèce de batte.

Un policier sur les lieux d'une agression au couteau avenue Kinnaird, dans le nord de Belfast, en Irlande du Nord, le 9 juin 2026 ( AFP / Paul Faith )

Elle a suscité l'émoi dans le pays et une condamnation unanime de la classe politique britannique.

Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, a dénoncé sur X une attaque "révoltante".

La Première ministre nord-irlandaise, Michelle O'Neill, a réitéré mardi soir ses appels au calme.

Dans le quartier où s'est déroulée l'attaque lundi soir, les habitants s'étaient réveillés mardi sidérés.

Des marquages de la police médico-légale derrière un cordon de sécurité sur les lieux d'une agression au couteau avenue Kinnaird, dans le nord de Belfast, en Irlande du Nord, le 9 juin 2026 ( AFP / Paul Faith )

"C'est fou, c'est un quartier calme ici (...), un petit quartier avec ses petites maisons mitoyennes où tout le monde s'entend bien", a déclaré à l'AFP une mère de 24 ans résidant près des lieux de l'attaque, qui n'a pas voulu donner son nom.

Evoquant les appels à manifester, elle a dit "comprendre que tout le monde soit en colère" face aux multiples attaques au couteau au Royaume-Uni. "Maintenant ça se passe devant nos portes, ce que je n'aurais jamais imaginé, il faut vraiment faire quelque chose".

Manifestations anti-immigrés

De violentes manifestations anti-immigrés ont secoué l'Irlande du Nord depuis deux ans.

Un véhicule incendié lors d'une manifestation anti-immigration à Ballymena, après l'arrestation de deux adolescents roumanophones accusés d'avoir tenté de violer une jeune fille, le 10 juin 2025 en Irlande du Nord ( AFP / PAUL FAITH )

En juin 2025, un quartier à forte population immigrée avait été pris pour cible et des dizaines de policiers blessés après l'arrestation de deux adolescents roumanophones, accusés d'avoir tenté de violer une jeune fille à Ballymena, au nord-ouest de Belfast.

A l'été 2024, des émeutes avaient secoué une trentaine de villes du Royaume-Uni, y compris en Irlande du Nord, après la mort de trois fillettes tuées à l'arme blanche par Axel Rudakubana, jeune Britannique né de parents rwandais.

Le militant d'extrême droite anti-musulman Tommy Robinson (c) s'adresse aux manifestants protestant contre la gestion par la police de l'enquête sur la mort de l'étudiant Henry Nowak, après la condamnation de son meurtrier, Vickrum Digwa, le 2 juin 2026 à Southampton, dans le sud de l'Angleterre ( AFP / JUSTIN TALLIS )

L'attaque de Belfast survient une semaine après une manifestation émaillée de violences déjà à Southampton, pour dénoncer la façon prétendument "raciste" dont la police locale a géré, en décembre, le meurtre d'un étudiant blanc, Henry Nowak, par un jeune homme sikh.

Des figures de l'extrême droite parmi lesquelles Tommy Robinson, y ont participé.

Sur les 21 personnes interpellées depuis la manifestation, deux ont déjà été condamnées pour troubles à l'ordre public à des peines de prison de près de trois ans chacune.