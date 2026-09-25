Athlétisme-La Française Samba-Mayela, vice-championne olympique, suspendue provisoirement

(Actualisé avec réaction agent de Samba-Mayela)

L'athlète française Cyréna Samba-Mayela, vice-championne olympique du 100 mètres haies aux Jeux de Paris 2024, a été suspendue provisoirement pour trois manquements à ses obligations de localisation pour la réalisation de contrôles antidopage, a annoncé vendredi l'Unité d'intégrité de l'athlétisme (AIU).

La hurdleuse de 25 ans, championne d'Europe 2024, avait été la seule Française médaillée en athlétisme aux Jeux olympiques de Paris 2024.

Les athlètes de haut niveau sont tenus de fournir des informations sur leur localisation afin de permettre des contrôles antidopage inopinés, c'est-à-dire hors compétition.

En cas de trois manquements sur une période de 12 mois, l'athlète s'expose à une suspension pouvant aller jusqu'à deux ans, ce qui pourrait compromettre sa participation aux Jeux olympiques 2028 à Los Angeles.

L'AIU précise que Cyréna Samba-Mayela est suspendue depuis le 18 septembre.

"Je confirme que Cyréna Samba-Mayela n’a jamais fait l’objet du moindre contrôle antidopage positif. La procédure évoquée suit son cours devant l’AIU et porte exclusivement sur des obligations administratives de localisation, et non sur l’usage d’une substance quelconque", a réagi son agent Maka Haidara auprès de Reuters.

"Elle continue de répondre dans les délais impartis et de coopérer pleinement."

De son côté, la Fédération française d’athlétisme (FFA) a dit, dans un communiqué, avoir "pris acte de la décision de l’Athletics Integrity Unit (AIU) portant suspension à titre conservatoire de l’athlète Cyréna Samba-Mayela, en raison d'un manquement à ses obligations de localisation".

"Dans le respect des procédures en vigueur, la FFA laisse l’instruction de ce dossier se poursuivre jusqu’à son terme par les instances compétentes."

La spécialiste des haies n'a plus couru depuis le 14 juillet et avait déclaré forfait pour les championnats d'Europe de Birmingham (Royaume-Uni), le mois dernier, en raison de "douleurs physiques".

Elle avait auparavant vécu une année 2025 minée par les blessures.

(Rédigé par Vincent Daheron)