Assurance maladie : un "risque sérieux" de dérapage des dépenses en 2025, selon un comité d'experts

Le comité craint un dépassement de plus de 1,3 milliard d'euros de l'objectif de dépenses d'assurance maladie.

( AFP / JULIE SEBADELHA )

Le comité d'experts chargé d'alerter sur les dépenses d'assurance maladie a souligné mercredi 18 juin un "risque sérieux" de dérapage en 2025, lié aux indemnités journalières, aux médicaments et aux dépenses hospitalières.

Dans son avis, ce comité "notifie au Parlement, au gouvernement et aux caisses nationales d'assurance maladie (...) son appréciation selon laquelle il existe un risque sérieux que les dépenses d'assurance maladie dépassent l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (Ondam)" fixé pour 2025 "avec une ampleur dépassant le seuil de 0,5%". En avril, les experts avaient déjà mis en garde contre le "déficit croissant" des hôpitaux publics, qui ne cesse de se creuser, et contre des "aléas de nature à entraîner un dépassement" du budget prévu.

Indemnités journalières, médicaments, hôpital...

"Une partie de ces aléas sont en train de se concrétiser, avec des effets très significatifs sur le montant des dépenses", écrivent-ils dans ce nouvel avis. Cela concerne notamment des dépenses plus élevées que prévu pour les indemnités journalières et des économies non réalisées sur le remboursement des médicaments , détaillent-ils.

Le comité identifie globalement "un risque de dépassement de l'Ondam supérieur à 1,3 milliard d’euros en raison de dépenses de soins de ville dynamiques, notamment dans le champ des médicaments et des indemnités journalières, ainsi qu'une activité constatée à l'hôpital au premier trimestre 2025 plus élevée que prévu", ont pris acte en soirée dans un communiqué les ministères de la Santé et de l'Economie.

Assurant que "la maîtrise des dépenses publiques est une priorité d'action du gouvernement", ils indiquent qu'ils proposeront "rapidement des mesures de correction" après examen des "propositions faites par les caisses nationales d'Assurance maladie".

Le budget de la Sécurité sociale 2025 prévoit une progression de 3,4% des dépenses d'assurance maladie à 265,9 milliards d'euros.