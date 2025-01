Assurance habitation : où va-t-elle le plus augmenter cette année ?

Aucun locataire ne peut y échapper : l'assurance habitation, qui vise à protéger les occupants d'un logement contre les sinistres, est obligatoire. Elle est donc un coût incompressible dans le budget de tous les ménages. Et, comme le rapporte l'assureur alternatif Leocare à BFMTV ce mardi 21 janvier, elle va représenter une part beaucoup plus important dudit budget en 2025.

En l'occurrence, le tarif de l'assurance habitation va augmenter, en moyenne dans les dix plus grandes villes françaises, de 10 % pour les appartements et 9,5 % pour les maisons par rapport à 2023 (année où il avait déjà augmenté). Avec des disparités selon les communes. Par exemple, c'est à Nice que les prix grimpent le plus pour les appartements : 12 %.

Votre logement est-il bien assuré ? À Toulouse et Bordeaux, cette hausse est de 11 %. Suivent Lille et Rennes (+ 10 %), Lyon et Marseille (+ 9,5 %), Montpellier (+ 9 %) et enfin Strasbourg et Paris (+ 8,5 %). En termes de tarif mensuel, cela représente 26 euros à Nice, 25 euros à Marseille, 24 euros à Montpellier ou Paris. Rennes s'en sort le mieux, avec ses 16 euros en moyenne.

Côté maisons, la tendance s'inverse : c'est à Marseille que le tarif de l'assurance habitation augmente le plus, de 11,5 %. Suivent Strasbourg et ses 10,5 % de plus, Lille et Paris avec des hausses de 10 %. Viennent ensuite Rennes, Nice et Montpellier avec des