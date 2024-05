Assurance-chômage : "On reste un des systèmes les plus généreux au monde", souligne la CPME

La CPME a déploré l'éventualité de l'extension du bonus-malus pour les entreprises qui emploient trop de contrats courts : c'est "une forme de contrepartie politique" à la réforme.

Jean-Eudes du Mesnil à Paris, le 14 juillet 2013. ( AFP / JACQUES DEMARTHON )

La nouvelle réforme de l'assurance-chômage voulue par le gouvernement ne va pas entrainer de révolution, a estimé lundi 27 mai le secrétaire général de la CPME, Jean-Eudes du Mesnil du Buisson. "On reste un des systèmes les plus généreux au monde", a-t-il tranché.

Gabriel Attal a dévoilé ce week-end une série de mesures envisagées pour cette réforme dont les syndicats ne veulent pas entendre parler. Celles-ci comprennent une durée d'indemnisation réduite de 18 à 15 mois, et l'obligation d'avoir travaillé 8 mois sur les derniers 20 mois pour être indemnisé, contre 6 mois au cours des 24 derniers mois actuellement.

"Il fallait des mesures incitatives à la reprise d'un emploi , après, ce n'est pas la révolution non plus, on reste un des systèmes les plus généreux au monde", a estimé le responsable de la CPME.

En revanche, la Confédération des PME butte contre l'extension envisagée par Gabriel Attal du système de bonus-malus, actuellement appliqué dans sept secteurs. Celui-ci adapte les cotisations-chômage des entreprises en fonction de la durée des contrats signés , pour les inciter à garder plus longtemps leurs employés.

Le bonus-malus ne sert "strictement à rien"

Cette mesure "n'a servi strictement à rien", a estimé Jean-Eudes du Mesnil du Buisson, qui s'est inquiété que le bonus-malus puisse désormais viser le secteur médico-social, dont certains métiers difficiles "ont un taux de rotation plus important qu'ailleurs".

"Si vous pénalisez ces entreprises, ce sera encore plus difficile pour elles", a-t-il plaidé, disant avoir l'impression qu'il s'agit "d' une forme de contrepartie politique" à la réforme et "absolument pas une mesure pragmatique".

Jean-Eudes du Mesnil du Buisson a par ailleurs considéré comme "une bonne idée, mais à la moitié du chemin malheureusement" la mesure visant à permettre à un senior au chômage retrouvant un emploi moins bien rémunéré que le précédent de recevoir pendant un an une allocation complétant le nouveau salaire à hauteur de l'ancien.

Ce qui "aurait été incitatif", selon lui, aurait été de supprimer les cotisations-chômage payées par l'employeur pour les seniors, sous condition de les garder jusqu'à la date de leur retraite.