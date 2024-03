Assurance chômage : "inacceptable", "cynisme absolu", les syndicats se disent "très inquiets" après l'annonce de Gabriel Attal

"Une nouvelle réforme est annoncée, cela ne nous empêchera pas de terminer la négociation en cours et de respecter nos engagements", a fait savoir la CFDT, après l'annonce du Premier ministre Gabriel Attal mercredi 27 mars.

"Inaccetable". C'est le terme employé par la CGT pour qualifier l'annonce du Premier ministre Gabriel Attal, mercredi 27 mars, d'une nouvelle réforme de l'assurance chômage. La CFDT a, de son côté, estimé que ce régime ne pouvait pas être une "variable d'ajustement budgétaire".

"C'est inacceptable dans la méthode et dans le fond, la seule chose annoncée par Gabriel Attal ce soir, c'est encore taper sur les précaires ou les chômeurs", a déclaré à l'AFP Denis Gravouil négociateur pour la CGT dans les négociations sur l'assurance chômage. "Il y avait déjà eu des baisses de droits pour les seniors dans la dernière réforme chômage et il faudrait encore y rajouter des baisses de droits pour les précaires, des dégressivités, des durées d'indemnisations plus courtes pour tout le monde", a-t-il dénoncé.

La numéro un de la CFDT Marylise Léon prévient pour sa part : "Attention, le régime d'assurance chômage ne peut pas être une variable d’ajustement budgétaire de l'Etat !". "Une nouvelle réforme est annoncée, cela ne nous empêchera pas de terminer la négociation en cours et de respecter nos engagements, la CFDT continuera de pousser des revendications pour que les efforts soient équitablement répartis", a ajouté la leader du premier syndicat français dans un message transmis à la presse.

"Je suis médusé par le ton, par le cynisme absolu de ce discours"

François Hommeril, président de la CFE-CGC, considère que l'annonce de Gabriel Attal est "la caractérisation de ce qu'est un discours populiste, c'est-à-dire méconnaître les faits, braver la réalité sans aucun état d'âme". "Je suis médusé par le ton, par le cynisme absolu de ce discours qui méconnaît ce que c'est la situation d'un chômeur : on va lui imposer des mesures de rétorsion comme s'il était responsable en partie ou en totalité de sa situation. C'est faux", s'est-il alarmé auprès de l'AFP.

Le leader de la CFTC, Cyril Chabanier, s'est lui dit "très inquiet". "Rendre plus difficile l'accès au chômage ou baisser l'indemnisation, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas, ça n'a jamais fonctionné". Michel Beaugas (FO) a de son côté dénoncé "une belle fable" du Premier ministre "selon laquelle c'est l'assurance chômage qui empêche les employeurs d'embaucher".

Gabriel Attal a annoncé sur TF1 avoir demandé à la "ministre du Travail de préparer de nouvelles négociations" en vue "d'une vraie réforme, plus globale de l'assurance chômage" cette année, évoquant plusieurs pistes possibles comme réduire la durée d'indemnisation "de plusieurs mois". Le chef du gouvernement a également évoqué les deux autres "pistes" pour réformer l'assurance chômage : à savoir toucher au temps minimal qu'il faut avoir travaillé pour bénéficier du chômage - aujourd'hui six mois lors des deux dernières années - et le "niveau d'indemnisation du chômage".