ASSE : Stassin, l'homme qui les rend Afou !

Auteur d'un doublé, Lucas Stassin a permis à l'ASSE de remporter le 126e derby de l'histoire contre Lyon, l'attaquant belge de 20 ans a connu une soirée rocambolesque, où il aurait pu être exclu avant la demi-heure de jeu. À l'arrivée, il relance tout un club vers le maintien.

Dans ce derby le plus long, un nom a permis aux plus de 40 000 âmes présentes d’exulter : Lucas Stassin. Auteur des deux buts stéphanois, qui ont permis aux siens de s’octroyer le 126 e derby rhônalpin de l’histoire (2-1) face à l’Olympique lyonnais, l’attaquant belge est passé par toutes les émotions. À l’arrivée, il est celui qui, outre la très sérieuse performance collective des hommes d’Eirik Horneland, a permis à son équipe de scorer deux fois pour battre son ennemi juré pour la première fois depuis cinq ans et demi, et de se relancer dans la course aux barrages. Déjà aimé de Geoffroy-Guichard après une phase d’adaptation définitivement derrière lui et un statut de recrue la plus chère du club difficile à gérer à seulement 20 piges, Stassin prend dorénavant une nouvelle dimension. Plus qu’un Alexander Søderlund ou qu’un Robert Berić à leur époque, le môme de la région wallone s’est érigé en véritable rockstar du Forez. Sainté tient son homme-maintien, qui n’est pas près d’oublier cette folle soirée du 20 avril 2025.

Plus beurre ou confiture ?

Comme face au PSG, elle a débuté sur les chapeaux de roues avec une ouverture du score dès la 10 e minute, sur un bon service du soldat Léo Pétrot. Et puis tout aurait brutalement pu s’arrêter pour le phénomène Stassin, rattrapé par sa propre fougue et sa jeunesse. Le jeunot et sa semelle maladroite s’est emporté sur un Corentin Tolisso plus habitué à donner de coups qu’à en recevoir (Fabien Lemoine s’en souvient par cœur), en lui écrasant littéralement le tendon. Pas d’hésitation d’abord pour François Letexier, qui exclue le Belge sans hésiter.…

Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com