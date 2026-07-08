Asie-Pacifique : énergie nucléaire, ambitions chinoises... Le Premier ministre indien en visite en Australie

Le Premier ministre indien Narendra Modi à Jakarta, en Indonésie, le 7 juillet 2026. ( AFP / KRISTIANTO PURNOMO )

Les liens entre Canberra et New Delhi se sont renforcés ces dernières années.

Au programme : ressources minières, défense et ambitions chinoises. Ce mercredi 8 juillet, le Premier ministre indien Narendra Modi se rend en Australie pour des entretiens. En guise de bienvenue, il doit être accueilli comme une star par la diaspora indienne dans un stade de Melbourne, grande ville du sud-est de l'Australie. Les organisateurs attendent plus de 20.000 personnes. En 2023 déjà, le chef du gouvernement indien avait été reçu de la sorte dans une grande salle de Sydney.

L'Inde (1,4 milliard d'habitants) cherche à augmenter considérablement sa capacité de production d'énergie nucléaire. D'où ce voyage en Australie, pays qui détient 28% de l'uranium de la planète, d'après l'Association nucléaire mondiale. Car malgré la signature d'un accord bilatéral sur l'énergie atomique en 2015 pour ouvrir la voie à des exportations d'uranium, des barrières juridiques subsistent. A tel point que son commerce est aujourd'hui quasi inexistant entre les deux parties.

Désir commun de contenir les ambitions chinoises en Asie-Pacifique

"L'uranium a toujours été un sujet sensible" entre les deux pays, rappelle Teesta Prakash de l'Institut Australie-Inde de Melbourne. "L'Inde demande à l'Australie de l'expédier en Inde. Mais l'Australie le souhaite-t-elle ?", s'interroge-t-il. Autre élément convoité : le lithium, que l'Australie possède en abondance dans son sol. Métal essentiel dans l'industrie, il est notamment indispensable aux batteries des véhicules électriques.

La défense doit également figurer au menu de ces entretiens. Canberra et New Delhi font partie du Quad, avec Washington et Tokyo, un groupe pensé comme un contrepoids de Pékin dans la région Asie-Pacifique. Les liens entre Canberra et New Delhi se sont renforcés ces dernières années, mus par un désir commun de contenir les ambitions chinoises en Asie-Pacifique et de développer des partenariats commerciaux en dehors de la Chine. Après l'Australie, Narendra Modi poursuivra son déplacement, cette fois-ci en Nouvelle-Zélande.