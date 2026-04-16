Arrestation en Afrique du Sud du militant panafricaniste Kemi Seba

La police sud-africaine a annoncé mercredi soir l'arrestation de l'activiste panafricaniste et pro-Kremlin Kemi Seba, recherché par les autorités béninoises pour avoir soutenu une tentative de coup d'État fin 2025 visant à renverser le président Patrice Talon.

Le Bénin a émis en décembre 2025 un mandat d'arrêt contre Kemi Seba pour "incitation à la rébellion" après son soutien public à une tentative de putsch qui a ensuite été déjouée.

Âgé de 45 ans et désormais de nationalité béninoise, Kemi Seba a été interpellé dans un centre commercial de Pretoria en compagnie de son fils de 18 ans et d'un ressortissant sud-africain, selon un communiqué de la police publié tard mercredi.

L'activiste, qui s'est fait discret et beaucoup moins présent sur les réseaux sociaux depuis l'échec du coup d'État, n'a pu être contacté par Reuters.

"Les premières investigations ont révélé que le père serait un fugitif recherché en France et au Bénin pour des activités criminelles liées à des crimes contre l'État", précise le communiqué.

Né en France de parents béninois sous le nom de Stellio Gilles Robert Capo Chichi, Kemi Seba est un militant dont la nationalité française a été retirée en juillet 2024.

Paris lui reprochait à l'époque "une posture constante et actuelle résolument antifrançaise, susceptible de porter gravement atteinte aux intérêts français et de nature à caractériser une déloyauté manifeste".

Critique de longue date de l'influence politique, économique et militaire de la France en Afrique de l'Ouest, il a adopté ces dernières années une ligne résolument pro-russe, présentant Moscou comme un contrepoids à l'influence occidentale dans la région sahélienne ouest-africaine.

Fondateur de groupuscules à vocation suprémaciste, plusieurs fois dissous, Kemi Sena a quitté la France il y a une quinzaine d'années pour s'installer en Afrique de l'Ouest.

La police sud-africaine rapporte que Kemi Seba et son fils avaient l'intention de poursuivre vers l'Europe. Les forces de l'ordre ont également saisi des téléphones portables et environ 16 .460 rands (euros).

Kemi Seba, son fils et le ressortissant sud-africain ont été placés en détention provisoire jusqu'au 20 avril.

(Anathi Madubela; version française Nicolas Delame, édité par Sophie Louet)