ARN messager : CureVac et GSK règlent leur différend sur les brevets avec BioNTech et Pfizer

Le laboratoire allemand CureVac et son partenaire britannique GSK ont annoncé vendredi avoir trouvé un accord avec BioNTech et son allié américain Pfizer pour mettre fin à leurs litiges aux États-Unis sur des brevets liés aux vaccins à ARN messager contre le Covid-19.

( AFP / LOIC VENANCE )

L'accord prévoit le versement de 740 millions de dollars (environ 680 millions d'euros) à CureVac et GSK, ainsi qu’une redevance à "un chiffre de pourcentage" sur les ventes futures de vaccins anti-Covid aux États-Unis, a précisé CureVac.

BioNTech et Pfizer obtiennent en échange une licence non exclusive pour fabriquer et commercialiser aux États-Unis des vaccins à ARNm contre le Covid-19 et ou la grippe.

Cette licence deviendra mondiale une fois finalisée l'acquisition de CureVac par BioNTech, annoncée en juin pour 1,25 milliard de dollars ((1,08 milliard d'euros), qui va permettre d'accélérer la recherche contre le cancer.

GSK, qui collabore depuis 2020 avec CureVac au développement de vaccins à ARNm contre les maladies infectieuses, a indiqué qu'elle recevrait de son partenaire une part de 370 millions de dollars (276 millions de livres sterling), ainsi qu'une redevance de 1% sur les ventes aux États-Unis de vaccins contre la grippe, le Covid-19 et de "produits combinés apparentés à ARNm".

En 2022, CureVac a attaqué sa rivale allemande BioNTech en justice, l'accusant d'avoir utilisé sans permission des brevets sur la technologie ARNm pour fabriquer son vaccin principal contre le coronavirus, Comirnaty, développé avec Pfizer.

Contrairement aux vaccins classiques, qui contiennent une version morte ou inactive du virus, les vaccins à ARNm utilisent du matériel génétique qui indique aux cellules humaines comment fabriquer des protéines spécifiques du virus.

Le vaccin initial à ARNm développé par Pfizer et BioNTech a été le premier autorisé dans les pays occidentaux, en décembre 2020 et a généré des milliards d'euros de revenus pour les deux entreprises.

Fondé en 2000 par Ingmar Hoerr, pionnier de l'ARN messager, CureVac a été de son côté un des premiers à développer un vaccin Covid.

Mais en octobre 2021, il a abandonné son candidat initial, jugé peu efficace, pour se concentrer sur un vaccin de deuxième génération avec GSK.