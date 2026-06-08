Arménie-Le parti au pouvoir obtient 49,81% des voix aux législatives - commission électorale

(Actualisé avec résultats fournis par la commission électorale nationale)

par Lucy Papachristou

Le parti au pouvoir du Premier ministre arménien Nikol Pachinian, Contrat civil, a obtenu 49,81% des voix lors des élections législatives de dimanche, a déclaré lundi la commission électorale du pays.

Le principal parti d'opposition Arménie Forte, une formation pro-russe, a obtenu de son côté 23,29% des voix, ajoute la commission nationale, précisant que le taux de participation s'est élevé à près de 59%.

Avant même cette annonce, Nikol Pachinian avait revendiqué la victoire pour ce scrutin crucial pour l'avenir des relations de Erevan avec ses voisins, la Russie et l'Occident, bien que la plupart des bulletins n'avaient pas encore été dépouillés.

Au cours d'une conférence de presse tenue aux premières heures de la nuit de dimanche à lundi, Nikol Pachinian avait déclaré que Contrat Civil avait remporté une "victoire historique".

Cette élection marque le premier scrutin en Arménie depuis la campagne militaire éclair lors de laquelle l'Azerbaïdjan avait pris en 2023 le contrôle total de l'enclave du Haut-Karabakh, longtemps dirigée par des ethnies arméniennes et au coeur depuis plusieurs décennies d'un conflit entre Erevan et Bakou.

Le scrutin était considéré comme un test pour la volonté de Nikol Pachinian de renforcer les relations avec l'Occident et de sceller un accord de paix avec l'Azerbaïdjan, alors que certains avaient en 2023 reproché au Premier ministre d'avoir capitulé face à Bakou, appelant alors à sa démission.

Le Contrat Civil avait pour principaux rivaux trois partis d'opposition pro-russe, au premier rang desquels Arménie Forte, parti fondé l'an dernier par Samvel Karapetian qui a promis de protéger les liens étroits avec Moscou.

(Lucy Papachristou; version française Jean Terzian et Claude Chendjou, édité par Zhifan Liu)