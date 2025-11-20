"Armée mexicaine" à la Mairie de Paris, chauffeurs : le candidat Bournazel s'attaque aux "privilèges" de l'Hôtel de Ville

Lancé dans une bataille à trois avec Emmanuel Grégoire et Rachida Dati en vue des municipales, le candidat à la Mairie de Paris espère notamment économiser 55 millions d'euros en divisant par deux le nombre d'adjoints au maire et autres collaborateurs.

Pierre-Yves Bournazel, le 27 mai 2025, à Paris ( AFP / THOMAS SAMSON )

"On peut très bien incarner Paris à l’international en réduisant la voilure". Le candidat Horizons à la mairie de Paris Pierre-Yves Bournazel, soutenu par Renaissance, a présenté jeudi 20 novembre des propositions pour "mettre fin aux abus et privilèges" à l'Hôtel de Ville, après plusieurs révélations sur les frais de mandat de l'édile socialiste Anne Hidalgo. "Ces dernières années, les abus, les scandales et parfois les affaires judiciaires ont trop encombré notre vie municipale", a déclaré Pierre-Yves Bournazel lors d'une conférence de presse, assurant "n'attaquer personne".

Son plan permettrait d'économiser "près de 400 millions d'euros" sur la prochaine mandature et "d'épargner ainsi toute hausse d'impôt aux contribuables parisiens", alors que la dette de la capitale, de 9,3 milliards d'euros, a explosé en dix ans comme l'a souligné la chambre régionale des comptes.

"Evaluation systématique" des cent plus grosses subventions

L'élu du XVIIIe arrondissement et ancien député, proche d'Edouard Philippe, entend réduire "drastiquement" les frais de représentation des élus, qu'il évalue à environ 1,2 million d'euros sur la mandature de la maire sortante. Chaque euro sera "tracé", et les frais seront limités aux repas, précise-t-il.

Il promet aussi de supprimer les voitures de fonction avec chauffeur, et espère économiser 55 millions d'euros en divisant par deux le nombre d'adjoints au maire (32 aujourd'hui "contre seulement neuf à Londres et à New York"), de collaborateurs de cabinet à la mairie centrale et dans les arrondissements, une "armée mexicaine" à ses yeux. Une "évaluation systématique" des cent plus grosses subventions accordées par la ville permettrait d’économiser environ 300 millions d'euros selon ses calculs. S'il est élu il demandera un "audit indépendant" des finances, "dans l'esprit" de l'ancien maire socialiste Bertrand Delanoë élu à l'Hôtel de Ville en 2001.

Après des révélations sur ses frais de représentation, essentiellement en vêtements (au moins 75.000 euros), A nne Hidalgo a été épinglée par Mediapart pour ses voyages internationaux en classe business, au nombre de plus de 20 depuis début 2025. Des frais qu'elle assume au nom du "rayonnement international de la capitale". "On peut très bien incarner Paris à l’international en réduisant la voilure", estime M. Bournazel qui souhaite un contrôle du Conseil de Paris sur les voyages.

Rachida Dati, candidate LR aux municipales de mars 2026, doit elle comparaître en correctionnelle en septembre 2026 pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire Renault-Ghosn. Des charges qu'elle conteste. Selon un récent sondage Ifop, Pierre-Yves Bournazel est crédité d'environ 15% des intentions de vote au premier tour du scrutin de mars 2026, derrière Rachida Dati (28%) et le candidat socialiste Emmanuel Grégoire (22%).