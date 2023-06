Argent liquide, chèques : face à la disparition des distributeurs, le projet "Cash Services" se précise

Ces distributeurs "Cash Services", mis en commun, donneront la possibilité aux clients de trois grandes banques françaises de retirer ou déposer des billets et de la monnaie, de déposer des chèques, de consulter son solde ou d'éditer un RIB.

(illustration) ( AFP / JEAN-SEBASTIEN EVRARD )

Les contours du projet de mise en commun des distributeurs de billets de BNP Paribas, Société Générale et Crédit Mutuel Alliance fédérale se dessinent: subsisteront fin 2025 environ 7.000 points de contact (qui pourront avoir un ou plusieurs appareils), a annoncé jeudi 1er juin BNP Paribas, contre quelque 15.000 distributeurs aujourd'hui.

"L'objectif pour Cash Services est d'avoir plus de 5.000 sites agences, avec un ou plusieurs automates, auxquels on peut ajouter 2.000 sites hors agences, permettant des retraits et dépôts d'espèces à l'ensemble des clients de toutes les banques" du consortium, a déclaré à l'AFP le directeur général délégué de BNP Paribas Thierry Laborde, en marge d'une conférence de presse sur les paiements.

Les chiffres donnés par le cadre dirigeant de la première banque française, aussi chargé des moyens de paiements au sein de la Fédération bancaire française (FBF), sont à mettre en regard des quelque 15.000 distributeurs automatiques de billets (DAB) en service actuellement. Ce sont les zones urbaines où cohabitent les quatre enseignes - BNP Paribas, SG (la nouvelle marque issue de la fusion entre Société Générale et Crédit du Nord), Crédit Mutuel ainsi que sa filiale CIC - qui sont principalement concernées par cette mutualisation. Aucun automate ne devrait être fermé dans les zones rurales et isolées, assurait l'une des trois banques lors de la présentation du projet initial en octobre 2021.

Raréfaction

Les distributeurs permettront de retirer ou déposer des billets et de la monnaie, de déposer des chèques, de consulter son solde ou d'éditer un RIB. La mise en commun devrait limiter les retraits dits "déplacés", ces retraits réalisés hors des distributeurs de sa propre banque, facturés au client selon l'offre à laquelle il a souscrit et à partir d'un certain nombre. Elle vise aussi à réduire les coûts de fonctionnement pour les banques: moins de distributeurs signifie moins de frais d'approvisionnement, d'entretien, d'allées et venues des transporteurs de fonds.

Le nombre total de distributeurs est déjà en baisse en France. La métropole en a perdu en moyenne un peu plus de 2 par jour en 2021. Elle comptait 47.853 DAB à la fin de cette même année, selon la Banque de France, soit près de 10% de moins qu'en fin d'année 2018.