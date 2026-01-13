Arabelle Solutions, filiale d'EDF, fournira des turbines pour le projet nucléaire en Pologne

La société française Arabelle Solutions, filiale d'EDF, a été choisie par le consortium américain Westinghouse-Bechtel pour fournir trois ensembles de turbines à vapeur et de générateurs destinés au premier projet nucléaire en Pologne, a indiqué mardi le groupe polonais responsable du projet.

Varsovie et le consortium américain ont signé en septembre 2023 un accord sur la conception d'une première centrale nucléaire en Pologne, prévue pour être mise en service dans le nord du pays d'ici dix ans.

Le coût de la construction, qui doit débuter en 2026, avait alors été estimé à 100 milliards de zlotys (24 mds EUR). Le premier réacteur de 1250 MW de cette centrale, d'une capacité attendue de 3750 MW, doit être mis en service en 2033.

Le choix d'Arabelle Solutions "a été confirmé par Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ), la société publique polonaise chargée de la construction de la première centrale nucléaire en Pologne, qui sera implantée dans la commune de Choczewo (nord)", a indiqué PEJ dans son communiqué.

Selon Ed Gore, directeur du projet Poland AP1000 pour Bechtel,"Arabelle Solutions apporte une riche expérience acquise dans des projets menés dans cette partie de l'Europe et offrira aux fabricants polonais de vastes possibilités de participation au projet".

"Cette étape marque un jalon essentiel dans la réalisation du projet et la preuve d'un partenariat solide, indispensable pour la construction de la première centrale nucléaire en Pologne", a-t-il déclaré dans le communiqué.

De son côté, le groupe français, s'est dit "fier" d'avoir été choisi et de pouvoir contribuer ainsi "à fournir au pays une électricité fiable et bas carbone", selon sa présidente Catherine Cornand, citée dans un communiqué.

La Pologne prévoit actuellement de construire à terme trois sites nucléaires de trois réacteurs chacun, avec une puissance maximale globale de 15 GW, ce qui représenterait environ 30% du mix énergétique du pays.