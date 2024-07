Après un an de travaux, ce pont autoroutier belge est trop étroit pour les voitures

Credit photo: Ricardo Gomez Angel - Unsplash

Le chantier a duré une pleine année pour un budget de 8 millions d'euros et pourtant les embouteillages ne font qu'augmenter suscitant colère et interrogations.

Ce ne sont pas les voisins français qui se moquent mais bel et bien les médias belges qui ont attiré l'attention sur un chantier atypique. Depuis près d'un an, le pont de la bretelle d'autoroute E40 situé sur la commune de Drongen dans la région de Gand était en travaux avec le but affiché de fluidifier le trafic. Or, bien loin de remplir cet objectif, l'ouvrage d'art inauguré en mai dernier, aurait plutôt contribué à augmenter les embouteillages. Comment a-t-on pu en arriver là? Il semble tout simplement que, malgré les 8 millions d'euros engagés sur ce chantier, le pont serait finalement trop étroit, selon les informations du média 7sur7 .

«Le pont est vraiment trop étroit à cet endroit, déclare un automobiliste au média public belge VRT NWS, non seulement lorsque deux camions veulent se croiser mais aussi lorsqu'une voiture ordinaire passe. J'ai dû faire marche arrière à plusieurs reprises parce que le camion ne pouvait pas prendre son virage.» À en croire certaines photos publiées par des médias locaux, voitures et camions doivent se laisser passer à tour de rôle, ce qui ne fait qu'augmenter l'encombrement automobile de cet axe.

Passerelle cyclable

Selon le site de l'Agence flamande des routes et du trafic (AWV), cette situation ne serait que provisoire. Ces travaux ne seraient que les prémices d'une plus large rénovation de cette bretelle et le pont actuel pourrait bien devenir à terme une simple passerelle cyclable. En fait, vu le mauvais état du pont, des travaux ont dû y être réalisés immédiatement pour assurer sa sécurité quitte à le rendre trop étroit. « Compte tenu de l'urgence des travaux, ceux-ci devaient être réalisés dans les limites du domaine public (sans expropriations) » , précise encore l'AWV sur son site. Par ailleurs, des panneaux de signalisation ont été installés aux abords du pont pour prévenir de son étroitesse et inviter les automobilistes à ralentir.