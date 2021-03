Après un an de Covid-19, le difficile remboursement des voyages annulés

« J'en suis à un point où je me demande si je ne ferais pas mieux d'abandonner et de faire une croix sur cet argent... » Depuis dix mois, Chloé, 20 ans, attend le remboursement des billets d'avion de son voyage aux États-Unis prévu en mai dernier. La jeune femme, originaire de l'Allier, avait réservé ses billets en février sur l'agence en ligne GO Voyages pour aller rendre visite à des amis. La pandémie est passée par là et a eu raison de l'escapade tant attendue. Mais le site rechigne à lui rendre son argent.

« J'en ai eu pour 500 euros. Quand on est étudiante et qu'on paie tout de notre poche, ça fait vraiment mal. » Très prudente, elle avait pourtant pris, comme d'habitude, une assurance annulation. En vain. GO Voyages fait la sourde oreille. « Personne ne répond, se désespère l'étudiante. Ça va bientôt faire un an que je suis bloquée à l'étape "hiérarchisation de votre demande" sur leur site. »

Covid : un an d'enfer pour le transport aérien

Argent viré mais jamais reçu

Près d'un an après l'apparition du Covid-19, les messages de clients en colère attendant toujours le remboursement de leurs voyages annulés se multiplient sur les réseaux sociaux. Bien souvent, ils restent sans réponse. Les compagnies aériennes, mais surtout les agences de vente en ligne qui jouent les intermédiaires, sont débordées. Mais des clients se demandent si elles ne feraient pas exprès de faire traîner les

... Lire la suite sur LePoint.fr