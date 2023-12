Après « Stayin’ Alive », des titres de Beyoncé et Taylor Swift peuvent sauver des vies

Dans une étude inédite, l'American Heart Association a mis en avant certaines chansons à succès, dont « You're Losing Me » de Taylor Swift et « Virgo's Groove » de Beyoncé, comme pouvant sauver des vies en raison de leur rythme s'accordant parfaitement pour la réanimation cardio-pulmonaire (RCP), rapporte BFMTV . L'association a récemment tweeté sur la plateforme X (anciennement Twitter), soulignant le potentiel salvateur de ces chansons. Elle a expliqué que les chansons dont le rythme se situe entre 100 et 120 battements par minute correspondent parfaitement à la vitesse recommandée pour les compressions thoraciques pendant la réanimation cardio-pulmonaire.

L'association a souligné la simplicité de la RCP pratique, qui se déroule en deux étapes : appeler les urgences et effectuer des compressions vigoureuses au rythme spécifié par minute. Elle a suggéré que fredonner ou chanter sur des morceaux tels que « You're Losing Me » ou « Virgo's Groove » pourrait aider les personnes à maintenir le bon tempo pendant la réanimation, ce qui pourrait sauver des vies.

En outre, une liste établie par l'American Heart Association propose un éventail de chansons qui correspondent aux battements par minute requis pour la réanimation cardio-pulmonaire. Parmi les ajouts récents à cette compilation, citons « Break My Soul » de Beyoncé, « Welcome to New York » et « Sparks Fly » de