Après la révocation de son visa, le président colombien accuse les USA de violer le droit international

Le président colombien Gustavo Petro s'adresse à des manifestants pro-palestiniens lors de la 80e Assemblée générale des Nations unies, à New York

BOGOTA (Reuters) -Le président colombien Gustavo Petro a dénoncé samedi la décision américaine de révoquer son visa, accusant Washington de violer le droit international en raison de ses critiques sur les agissements d'Israël à Gaza.

Les États-Unis ont annoncé vendredi qu'ils révoqueraient le visa de Petro, qui s'est joint à New York à une manifestation pro-palestinienne et a demandé aux soldats américains à désobéir aux ordres du président Donald Trump.

"Je n'ai plus de visa pour aller aux États-Unis. Peu importe. Je n'ai pas besoin de visa (… )car je suis non seulement citoyen colombien, mais aussi citoyen européen, et je me considère vraiment comme une personne libre dans le monde", a écrit Gustavo Petro sur les réseaux sociaux.

"Le révoquer pour avoir dénoncé un génocide montre que les États-Unis ne respectent plus le droit international", a-t-il ajouté dans un message sur X.

Israël a nié à plusieurs reprises les accusations de génocide liées à ses actions à Gaza, affirmant agir en état de légitime défense.

S'adressant à une foule de manifestants pro-palestiniens devant le siège de l'ONU à Manhattan, Gustavo Petro a appelé à la création d'une force armée internationale dont la priorité serait de libérer les Palestiniens. "Cette force doit être plus grande que celle des États-Unis", a-t-il dit.

Gustavo Petro n'est pas le premier président colombien à voir son visa américain révoqué. En 1996, le visa du président Ernesto Samper avait été annulé suite à un scandale politique impliquant des allégations selon lesquelles le cartel de la drogue de Cali aurait financé sa campagne présidentielle.

Les relations entre Bogota et Washington se sont détériorées depuis le retour de Donald Trump au pouvoir. Plus tôt cette année, Gustavo Petro a bloqué les vols expulsant des ressortissants en provenance des États-Unis, suscitant des menaces de droits de douane et de sanctions. Les deux parties ont ensuite conclu un accord.

En juillet, les deux pays ont rappelé leurs ambassadeurs après que Gustavo Petro a accusé des responsables américains de préparer un coup d'État, une accusation rejetée par Washington.

Le président colombien a rompu ses relations diplomatiques avec Israël en 2024 et interdit les exportations de charbon colombien vers ce pays.

