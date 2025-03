Après la chute, le rebond : X et Elon Musk profitent de l’ère Trump

Retournement de situation. Alors que X (ex-Twitter) chutait en Bourse depuis son rachat par Elon Musk – le réseau social avait perdu 80 % de sa valeur en septembre 2024, deux ans après son rachat par le milliardaire, pour atteindre 10 milliards de dollars –, la valorisation de l'entreprise est repartie nettement à la hausse.

D'après le Financial Times , elle est remontée en flèche et a été réévaluée, début mars, à 44 milliards de dollars depuis que son propriétaire est devenu un allié de Donald Trump, prenant la tête du ministère de l'Efficacité gouvernementale. La plateforme, dont les revenus sont en baisse depuis 2022, a aussi enregistré des bénéfices ajustés de 1,2 milliard de dollars l'année dernière.

Pourquoi le « Doge » de Trump et Musk est une arnaqueLe chiffre d'affaires de X avait largement chuté depuis son rachat par le milliardaire, fin 2022, pour 44 milliards de dollars. Devenu le principal actionnaire, il avait sorti l'entreprise de la Bourse et licencié 80 % des effectifs à son arrivée, avant de déplacer le siège de l'entreprise au Texas, où il n'y a pas d'impôt sur les sociétés. Il a également rebaptisé la plateforme et décidé d'abandonner les politiques de modération, entraînant un départ massif des utilisateurs de la plateforme, mais aussi des annonceurs.

Cette nouvelle évaluation représente ainsi une reprise pour Elon Musk et les investisseurs