Anthropic discute avec l'administration Trump de son prochain modèle d'IA, selon son cofondateur

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Anthropic discute de son modèle d'intelligence artificielle Mythos avec l'administration Trump, a déclaré lundi le cofondateur de l'entreprise, même après que le Pentagone a cessé ses activités avec l'entreprise américaine d'intelligence artificielle à la suite d'un différend contractuel.

Un différend entre Anthropic et le Pentagone au sujet de la manière dont l'armée pourrait utiliser ses outils d'intelligence artificielle a conduit l'agence à qualifier Anthropic de risque pour la chaîne d'approvisionnement le mois dernier, interdisant son utilisation par le Pentagone et ses sous-traitants.

"Nous avons un petit différend contractuel, mais je ne veux pas que cela nous empêche de nous préoccuper de la sécurité nationale", a déclaré Jack Clark, cofondateur d'Anthropic, lors de l'événement Semafor World Economy à Washington.

"Notre position est que le gouvernement doit être au courant de ces choses ... . C'est pourquoi nous leur parlons de Mythos et nous leur parlerons également des prochains modèles."

La nature et les détails des discussions entre Anthropic et le gouvernement américain, y compris les agences concernées, n'ont pas été précisés dans l'immédiat. Mythos, annoncé le 7 avril, est le modèle Anthropic "le plus performant à ce jour pour le codage et les tâches agentiques ", a déclaré la société dans un billet de blog, faisant référence à la capacité du modèle à agir de manière autonome. Sa capacité à coder à un niveau élevé lui a donné une aptitude potentiellement sans précédent à identifier les vulnérabilités en matière de cybersécurité et à concevoir des moyens de les exploiter, selon les experts . La semaine dernière, une cour d'appel fédérale de Washington a refusé de bloquer l'inscription d'Anthropic sur la liste noire de la sécurité nationale du Pentagone pour le moment, une victoire pour l'administration Trump qui survient après qu'une autre cour d'appel soit arrivée à la conclusion opposée lors d'un autre recours juridique d'Anthropic.