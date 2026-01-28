Année 2025 record pour les créations d'entreprises, selon l'Insee

information fournie par Boursorama avec AFP • 28/01/2026 à 09:10

( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

La France a connu un nombre record de créations d'entreprises en 2025, en hausse de près de 5% par rapport à l'année précédente, a annoncé mercredi l'Insee.

En données brutes, 1.165.813 nouvelles entreprises ont été enregistrées, "soit un nouveau record de créations d'entreprises annuelles", a indiqué l'institut national de la statistique dans un communiqué.

C'est 4,9% de plus qu'en 2024. "Les créations de sociétés augmentent (+5,9%), comme les immatriculations de micro-entrepreneurs (+5,9%), tandis que les créations d'entreprises individuelles classiques baissent (-4,1%)", détaille l'Insee.

Les micro-entrepreneurs (également appelés "auto-entrepreneurs") ont représenté 65% du total. Ils bénéficient d'un régime fiscal et social simplifié.

Ce record sera à rapprocher du chiffre des défaillances d'entreprises, en particulier des liquidations, publié chaque mois par la Banque de France. Celui de décembre est attendu le 6 février, et au vu des 11 premiers mois, un record pourrait aussi avoir été battu en 2025.

Sur le seul mois de décembre, les créations d'entreprises ont accéléré: +3,9% par rapport au mois précédent (données corrigées des variations saisonnières), après +0,7% en novembre.

Le quatrième trimestre a été vigoureux, avec une hausse de 9,2% par rapport au trimestre précédent.

L'Insee note parmi les secteurs les plus dynamiques en décembre les activités de soutien aux entreprises (+6,9%), le transport et l'entreposage (+7,2%) et le commerce incluant la réparation d'automobiles et de motocycles (+4,3%).