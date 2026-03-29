Angleterre : la garde à vue de l'automobiliste qui a percuté des piétons se poursuit

Des agents de la police scientifique relèvent des indices après qu'un automobiliste a percuté des piétons samedi soir, le 29 mars 2026 à Derby, dans le centre de l'Angleterre ( AFP / Darren Staples )

La garde à vue d'un homme de 36 ans arrêté pour tentative de meurtre après avoir percuté samedi des piétons dans une ville du centre de l'Angleterre, blessant sept personnes, se poursuit, a annoncé dimanche la police britannique.

"Nous pensons qu'il s'agit d'un incident isolé et qu'il n'y a aucun risque plus large pour le public", a déclaré Emma Aldred, la cheffe surintendante de la police du Derbyshire, lors d'un point presse.

Un peu plus tôt, cette force de police locale avait indiqué dans un communiqué être en charge de l'enquête avec le soutien de la police antiterroriste, bien que l'incident n'ait pas été qualifié de "terroriste".

"L'enquête n'en est qu'à ses débuts", a ajouté Mme Aldred.

Samedi soir, des piétons ont été percutés par un véhicule, une Suzuki Swift noire, aux alentours de 21H30 heure locale et GMT dans un lieu très fréquenté de cette ville.

Sept personnes ont été grièvement blessées.

Elles ont été transportées au Royal Derby Hospital et au Queen's Medical Centre, dans la ville voisine de Nottingham. Leur vie n'est plus en danger.

Les agents ont interpellé un homme d'une trentaine d'années dans la foulée grâce aux signalements de témoins.

Emma Aldred, la cheffe surintendante de la police du Derbyshire, fait une déclaration à Derby, après qu'un automobiliste a percuté des piétons samedi soir, le 29 mars 2026 dans le centre de l'Angleterre ( AFP / Darren Staples )

Il a été arrêté pour tentative de meurtre, blessure grave par conduite dangereuse, coups et blessures graves avec intention de les infliger, et conduite dangereuse".

Dimanche, Emma Aldred a précisé que cet homme était âgé de 36 ans et qu'il était "originaire d'Inde".

Elle a également indiqué qu'il vivait au Royaume-Uni "depuis plusieurs années", refusant de faire d'autres commentaires.

Les forces de police britanniques ont commencé à communiquer ce type d'informations dans certaines affaires très médiatisées, après qu’une attaque au couteau à Southport en 2024, visant des enfants, avait été attribuée à tort à un immigré.

Des policiers près d'un cordon de sécurité après qu'un automobiliste a percuté des piétons samedi soir, le 29 mars 2026 à Derby, dans le centre de l'Angleterre ( AFP / Darren Staples )

La désinformation en ligne a été considérée comme ayant contribué à alimenter des émeutes anti-immigration qui ont ensuite touché le pays.

Sollicité par l'AFP, le ministère de l'Intérieur n'a pas souhaité dévoiler la nationalité et le statut migratoire du suspect.