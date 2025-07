Angleterre-Espagne : deux reines pour une couronne

L'Euro féminin rend son verdict ce dimanche à Bâle avec une finale alléchante, qui oppose les deux plus grosses nations européennes à l'heure actuelle. L'Angleterre, tenante du titre, vise la deuxième étoile de son histoire. L'Espagne, championne du monde, aspire quant à elle à remporter sa première couronne continentale. On en salive déjà.

It’s time ! Ce dimanche, à 18 heures, l’Angleterre et l’Espagne débuteront leur bataille pour la quête du titre européen au Parc Saint-Jacques de Bâle. Une finale de rêve, entre les deux nations les plus avancées du continent, pour conclure un tournoi historique. Avec 623 088 spectateurs dans les stades jusque-là, et quelque 34 000 à ajouter ce soir, le record de l’édition 2022 sera largement pulvérisé (574 875). Les oppositions entre Anglaises et Espagnoles deviennent un classique puisque les deux équipes s’étaient croisées à l’Euro 2013, à l’Euro 2017, mais surtout en demi-finales de l’Euro 2022 et en finale de la Coupe du monde 2023. Bilan : deux victoires partout. Mais ce soir, la balance penchera forcément d’un côté plus que de l’autre.

Le travail paie

L’Angleterre incarne ce qui se fait de mieux, ou presque, depuis dix ans. Demi-finaliste de la Coupe du monde en 2015 et 2019, puis finaliste en 2023, elle fait encore mieux à l’Euro avec une demie en 2017, le titre en 2022 et une nouvelle finale à jouer ce samedi. L’Espagne a émergé plus récemment, mais ne manque pas d’arguments pour autant : battue par les Anglaises en prolongation en quarts de finale de l’Euro 2022, la Roja s’est vengée l’année suivante en décrochant le titre mondial au nez et à la barbe des championnes d’Europe. Elle a enchaîné en remportant la Ligue des nations et en prenant la quatrième place des Jeux olympiques, qu’elle disputait pour la première fois.…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com