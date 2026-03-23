American Residential Services envisage une vente de plus de 3,5 milliards de dollars, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Abigail Summerville

Le fonds d'investissement propriétaire d'American Residential Services (ARS) étudie la possibilité de vendre le fournisseur de services de chauffage, de ventilation et de climatisation (HVAC) et de plomberie à une valeur supérieure à 3,5 milliards de dollars, selon trois sources au fait du dossier.

La franchise Business Services de la banque d'investissement Rothschild & Co dirige le processus de vente, qui n'en est qu'à ses débuts, ont déclaré les sources, qui ont requis l'anonymat en raison du caractère privé de l'affaire.

Cette vente potentielle intervient alors que les sociétés de capital-investissement continuent de privilégier les investissements dans les services résidentiels, un secteur qui résiste aux périodes de volatilité du marché grâce à une demande régulière et récurrente.

La société de capital-investissement GI Partners est le propriétaire majoritaire d'ARS après avoir investi en 2020. L'investisseur existant, Charlesbank Capital Partners, et la direction de la société ont continué à investir dans l'entreprise.

GI Partners et Rothschild se sont refusés à tout commentaire. ARS n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Basée à Memphis, dans le Tennessee, ARS génère environ 200 millions de dollars de bénéfices annuels avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement et plus de 1,5 milliard de dollars de chiffre d'affaires, ont déclaré deux des sources . Les sociétés de capital-investissement ont été des acheteurs actifs de sociétés de services résidentiels. Le mois dernier, Blackstone a acheté le fournisseur de services à domicile Champions Group pour un montant non divulgué. Au début du mois, Reuters a rapporté que Oak Hill Capital avait accepté d'acheter Guild Garage Group, une alliance d'entreprises de réparation et de remplacement de portes de garage, pour plus de 800 millions de dollars.

ARS effectue 1,2 million de visites de clients par an et emploie plus de 6 000 personnes, dont plus de 2 500 techniciens qualifiés, selon le site web de GI Partners.

Fondé en 2001, GI Partners investit principalement dans des sociétés de soins de santé, de logiciels et de services et a levé plus de 47 milliards de dollars à ce jour.