Amazon privilégie l'outil interne de codage de l'IA Kiro par rapport à ses concurrents, selon une note de service

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Greg Bensinger

Amazon a suggéré à ses ingénieurs d'abandonner les outils de génération de code d'IA d'entreprises tierces au profit des siens, afin de renforcer son service propriétaire Kiro, lancé en juillet, selon une note interne consultée par Reuters.

Dans cette note, publiée sur le site d'information interne d'Amazon, l'entreprise déclare: "Bien que nous continuions à soutenir les outils existants utilisés aujourd'hui, nous ne prévoyons pas de soutenir d'autres outils de développement d'IA de tierces parties."

"En tant que membres de notre communauté de constructeurs, vous jouez tous un rôle essentiel dans l'élaboration de ces produits et nous utilisons vos commentaires pour les améliorer de manière agressive", selon le mémo.

Ces directives semblent empêcher les employés d'Amazon d'utiliser d'autres outils de codage logiciel populaires tels que Codex d'OpenAI, Claude Code d'Anthropic et ceux de la startup Cursor. Amazon a pourtant investi environ 8 milliards de dollars dans Anthropic et a conclu un accord de 38 milliards de dollars sur sept ans avec OpenAI pour lui vendre des services d'informatique en nuage. Amazon a lutté contre la réputation d'être à la traîne de ses concurrents dans le développement d'outils d'intelligence artificielle, alors que des rivaux comme OpenAI et Google prennent de l'avance. Kiro est l'outil d'IA développé par Amazon pour la génération de code, la technique de création de sites web et d'applications à l'aide de simples commandes en anglais. Il s'appuie en grande partie sur des versions d'outils de codage d'Anthropic, mais pas spécifiquement sur Claude Code.

"Pour que ces expériences soient vraiment exceptionnelles, nous avons besoin de votre aide", indique le mémo, signé par Peter DeSantis, vice-président senior d'AWS utility computing, et Dave Treadwell, vice-président senior d'eCommerce Foundation. "Nous faisons de Kiro notre outil de développement AI-natif recommandé pour Amazon."

Ces conseils internes interviennent alors qu'Amazon a élargi la semaine dernière la disponibilité de Kiro à un public mondial et l'a doté de nouvelles fonctionnalités.

Les porte-parole d'Anthropic, d'OpenAI et de Cursor n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Un porte-parole d'Amazon a confirmé le mémo. Codex, Cursor et Claude Code sont devenus des moyens populaires pour les ingénieurs de créer rapidement de nouveaux services. Cursor, par exemple, a été évalué à près de 30 milliards de dollars après avoir bouclé un tour de table au début du mois.

En octobre, Amazon a révisé ses directives internes concernant le Codex d'OpenAI pour les faire passer à "Ne pas utiliser" après une évaluation d'environ six mois, selon un mémo examiné par Reuters. Et Claude Code a été brièvement désigné comme "Ne pas utiliser", avant d'être annulé à la suite d'une demande de renseignements d'un journaliste à l'époque.