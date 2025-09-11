 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Altice France: rejet du recours de syndicats contre l'exécution du plan de sauvegarde
information fournie par Boursorama avec AFP 11/09/2025 à 17:08

( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )

( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )

La cour d'appel de Paris a rejeté jeudi le recours en référé de deux syndicats et du CSE d'Altice France, maison mère de SFR, qui demandaient la suspension du plan de sauvegarde accélérée du groupe, validé par la justice en août.

Dans sa décision, consultée par l'AFP, la cour d'appel de Paris a estimé qu'aucun élément "sérieux" ne permettait d'exiger la suspension du plan. Elle suit ainsi l'avis du ministère public.

"Nous trouvons dommage que la justice n'ait pas suivi les arguments du CSE, mais nous attendons le jugement sur le fond prévu le 4 novembre", a réagi auprès de l'AFP Abdelkader Choukrane, élu au CSE et secrétaire général Unsa, syndicat qui avait porté la demande avec la CFDT.

Ce plan, qui a été validé par le tribunal des activités économiques (ex tribunal de commerce) de Paris, devrait permettre à Altice France de faire passer le montant de sa dette de 24 à 15 milliards d'euros.

Après sa validation en août, les représentants du personnel avaient décidé de faire appel et d'engager une demande de suspension en référé, afin d'empêcher son exécution prévue par le groupe dès le 1er octobre.

Le plan d'allègement de la dette, résultat d'un accord obtenu en février par le groupe auprès de ses créanciers, est contesté par les syndicats, qui s'étaient déjà opposés à son adoption en première instance.

Les représentants du personnel reprochent notamment à ce plan d'avoir "intégré de force" trois sociétés du groupe, dont SFR, dans l'opération d'effacement de la dette, en leur faisant porter des garanties.

"Cette restructuration ne règle pas le problème de fond pour le groupe et aggrave la situation de nos entreprises", a indiqué jeudi à l'AFP Olivier Lelong, délégué syndical central CFDT.

Le PDG d'Altice France, Arthur Dreyfuss, avait quant à lui assuré, à l'issue de l'audience en référé, que "cette restructuration financière, réduisant de 9 milliards le montant de la dette (...), est la seule solution pour permettre la pérennité du groupe et de nos filiales".

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / FOCKE STRANGMANN )
    Prague commande 44 chars Leopard 2 auprès de KNDS pour moderniser son armée
    information fournie par Boursorama avec AFP 11.09.2025 17:51 

    La République tchèque va équiper son armée de 44 chars Leopard 2 aux termes d'un contrat de 1,34 milliard d'euros signé avec KNDS, avec une option pour 14 véhicules supplémentaires, a annoncé jeudi le groupe de défense franco-allemand. Les blindés seront livrés ... Lire la suite

  • ( AFP / SEBASTIEN DUPUY )
    L'Insee prévoit la destruction de 65.000 postes d'alternants en six mois
    information fournie par Boursorama avec AFP 11.09.2025 17:49 

    Environ 65.000 postes d'alternants devraient disparaître sur une période de six mois, d'ici la fin de l'année, en raison de la baisse du soutien public, prévoit l'Insee dans une note de conjoncture publiée jeudi. Sur le marché du travail, "l'effet du durcissement ... Lire la suite

  • Des gendarmes lors des opérations de recherche visant à localiser Agathe Hilairet disparue à Vivonne, dans l'ouest de la France, le 13 avril 2025 ( AFP / Philippe LOPEZ )
    Joggeuse retrouvée morte en mai dans la Vienne: un homme en garde à vue
    information fournie par AFP 11.09.2025 17:26 

    Première garde à vue dans l'affaire Agathe Hilairet: un homme a été interpellé dans l'enquête sur la mort de la joggeuse de 28 ans, disparue en avril et retrouvée morte début mai dans la Vienne, a annoncé jeudi le parquet. Quatre mois après la découverte du corps ... Lire la suite

  • ( AFP / LIONEL BONAVENTURE )
    France: l'Insee relève à 0,8% sa prévision de croissance pour 2025
    information fournie par Boursorama avec AFP 11.09.2025 17:12 

    L'Insee a relevé jeudi à 0,8% sa prévision de croissance pour la France en 2025, contre 0,6% auparavant, jugeant toutefois fragiles les moteurs de l'économie, sur fond de crise politique qui nuit à la confiance des ménages et à la consommation. Cette nouvelle prévision ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank