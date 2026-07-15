Alors que le président de la Fed, Kevin Warsh, s'en tient à son silence sur la politique monétaire, ses collègues expriment leurs points de vue

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* Kevin Warsh fait part aux législateurs de son mécontentement face à l'inflation, sans proposer de solution concrète

* Lisa Cook déclare qu'elle est prête à relever les taux si l'inflation ne ralentit pas rapidement

* John Williams estime que la politique monétaire est bien calibrée et s'attend à ce que l'inflation ralentisse

par Ann Saphir

Le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a déclaré cette semaine sa détermination à faire baisser l’inflation sans toutefois donner d’indications sur la manière d’y parvenir, alors même que ses collègues exposaient publiquement leurs propres points de vue sur les perspectives économiques et les taux d’intérêt.

Ce contraste met en évidence la difficulté d’évaluer la manière dont la Fed pourrait réagir, alors que la reprise des conflits au Moyen-Orient fait à nouveau grimper le coût du carburant et que les investissements dans l’IA continuent de faire monter les prix.

Cela met également en évidence les défis auxquels Warsh est confronté alors qu’il tente de redéfinir la communication de la banque centrale dans le but de calmer ce qu’il considère comme un groupe de collègues trop loquaces.

“Nous voulons mener une politique appropriée, et je pense qu’en faisant preuve d’un peu plus de circonspection dans nos communications, du moins en ce qui me concerne, nous serons mieux à même de prendre les bonnes décisions”, a déclaré Warsh mardi aux membres de la commission des services financiers de la Chambre des représentants.

À plus d’une douzaine de reprises ce jour-là et le lendemain, lorsqu’il a témoigné devant la commission bancaire du Sénat, Warsh a réitéré son point de vue selon lequel l’inflation était trop élevée, déclarant à un moment donné au sénateur américain John Kennedy: “Cela ne sera pas permanent sous ma direction.”

“Que comptez-vous faire à ce sujet?”, a demandé Kennedy, un républicain de Louisiane.

“Nous allons examiner nos outils et l’évolution de l’économie, tant au niveau du bilan que des taux d’intérêt, et voir s’il est nécessaire d’ajuster notre politique pour y faire face de front”, a répondu Warsh, sans rien dévoiler sur ce qui pourrait le pousser à agir.

“Quelles sont vos options?” a insisté Kennedy en énumérant les possibilités — laisser les taux inchangés, les relever ou les abaisser —, chacune étant, selon Warsh, une option envisageable, avant de laisser entendre qu’aucune ne le serait peut-être.

“Vous faites appel à cinq groupes de travail pour aborder les questions importantes et épineuses, au lieu d’essayer de les masquer avec des politiques dont l’efficacité n’a pas été prouvée”, a déclaré Warsh, faisant référence aux groupes d’experts externes qu’il a convoqués pour formuler, d’ici décembre, des recommandations sur la manière dont la Fed mène sa politique monétaire, y compris en matière de communication.

Les responsables de la Fed se réuniront à nouveau dans moins de deux semaines et se réuniront encore trois fois avant la fin de l’année.

Warsh a déclaré que les pressions sur les prix induites par l’IA, une préoccupation de plus en plus souvent évoquée par ses collègues, entraîneraient probablement une hausse des “prix mesurés” au cours des douze prochains mois, mais “qu’il s’agisse ou non d’inflation, c’est à la Réserve fédérale d’en décider, et nous aurons notre mot à dire à ce sujet”.

“Les réponses de Warsh sur l’inflation restent déroutantes, tout comme le fait qu’on ne sache pas clairement ce qu’il serait prêt à faire, le cas échéant, pour lutter contre l’inflation, à part ‘avoir notre mot à dire à ce sujet’”, a déclaré Omair Sharif, fondateur et président du cabinet de prévisions Inflation Insights.

LES COLLÈGUES EXPOSENT LEURS POINTS DE VUE SUR LA POLITIQUE MONÉTAIRE

En comparaison, les collègues de Warsh se sont montrés beaucoup plus ouverts quant à ce qu’ils appellent souvent leur “fonction de réaction”, c’est-à-dire la manière dont ils réagiraient face à un ensemble donné de conditions économiques. “Je considère qu’il est prudent d’accorder un peu plus de temps pour observer comment l’inflation évolue à partir de maintenant”, a déclaré mercredi la gouverneure de la Fed, Lisa Cook, devant l’Exchequer Club de Washington, D.C., ajoutant qu’elle percevait un risque de hausse de l’inflation lié au boom des investissements dans l’intelligence artificielle, aux pressions sur les prix dues aux droits de douane et à la guerre au Moyen-Orient .

“Si nous ne constatons pas bientôt de signes de désinflation, je suis prête à agir”, a déclaré Cook, faisant clairement allusion à la possibilité d’une hausse des taux par la Fed.

Le président de la Fed de New York, John Williams, s’est montré plus optimiste, soulignant mercredi que, bien que “l’inflation soit incontestablement trop élevée, à environ 4%... il existe des raisons encourageantes de penser qu’elle a atteint son pic et qu’elle devrait légèrement baisser au cours des prochains trimestres”.

La politique monétaire, a-t-il dit, est “bien positionnée”, une expression que les banquiers centraux utilisent généralement pour signifier qu’ils ne voient aucune raison de la modifier.

Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, s'exprimant avant la publication cette semaine de données indiquant que l'inflation des prix à la consommation en glissement annuel s'était ralentie en juin à 3,5%, contre 4,2% en mai, a déclaré lundi qu'il lui faudrait observer “plusieurs mois” de ralentissement de l'inflation pour être convaincu que celle-ci se dirige vers l'objectif de 2% fixé par la Fed.

D'autres déclarations de responsables de la Fed sont attendues avant le début, samedi, de la période habituelle de silence médiatique précédant la réunion, la présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan, et le vice-président de la Fed, Philip Jefferson, devant s’exprimer jeudi.

WARSH EXHORTE LES MARCHÉS À SUIVRE LES DONNÉES

Warsh continue de préconiser de ne pas en dire trop aux marchés financiers.

“Beaucoup de gens à Wall Street m’en veulent déjà de ne pas leur fournir toutes les informations qu’ils recevaient auparavant, et pensent que si seulement ils disposaient de mon “point”, tout irait pour le mieux”, a-t-il déclaré mercredi, faisant référence à la publication trimestrielle par la Fed des prévisions des responsables de la politique monétaire concernant l’évolution des taux, représentées sous forme de “points” anonymisés sur un graphique très suivi.

Le graphique des points de juin montrait que la moitié des 18 collègues de Warsh s’attendaient à une hausse des taux d’ici la fin de l’année; Warsh n’avait quant à lui pas soumis son propre point. Son message aux marchés, a-t-il précisé, est de se concentrer sur les données économiques, et non sur les déclarations des responsables de la Fed. “Concentrez-vous sur l’économie, pas sur la Fed”, a-t-il déclaré.

Jusqu’à présent, les collègues de Warsh semblent en désaccord. Les responsables de la Fed doivent établir un lien entre leurs perspectives économiques et leurs anticipations en matière de taux, a déclaré Williams mercredi, un point de vue que Waller, qui n’a pas caché ses divergences avec Warsh sur la politique monétaire, a également défendu.

“Cela n’a absolument pas changé, et je pense que cela offre… cette riche diversité de points de vue des 19 participants au comité qui partagent leurs opinions”, a déclaré Williams.