Alors que la France y pense, le Danemark va interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans

Les modalités de contrôle de cette interdiction n'ont pas été détaillées.

( AFP / KENZO TRIBOUILLARD )

Des enfances "volées". Le gouvernement danois a annoncé mardi 7 octobre une projet de loi visant à interdire l'utilisation de réseaux sociaux jusqu'à 15 ans.

"Le gouvernement va proposer d' interdire plusieurs réseaux sociaux aux enfants et aux jeunes de moins de 15 ans ", a dit la Première ministre Mette Frederiksen lors de son discours à l'ouverture de la session parlementaire. Dans le projet de loi, qui doit être présenté à une date encore non précisée, les parents auront la possibilité d'autoriser leur enfant à les utiliser à partir de 13 ans.

"Le téléphone portable et les réseaux sociaux volent l'enfance de nos enfants", a insisté la Première ministre, arguant que 60% des garçons danois de 11 à 19 ans restaient chez eux plutôt que de sortir voir des amis pendant leur temps libre chaque semaine. Les modalités de contrôle de cette interdiction n'ont pas été détaillées.

L'Australie pionnière

À l'échelle internationale, l'Australie est l'un des pays pionniers en matière de régulation d'internet : son Parlement a adopté fin 2024 une loi interdisant les réseaux sociaux tels que TikTok, X, Facebook ou encore Instagram aux moins de 16 ans.

En juin, la Grèce a proposé de fixer un âge de majorité numérique à l'échelle de toute l'UE, en-deçà duquel les enfants ne pourraient pas accéder aux réseaux sociaux sans consentement parental.

En France, une loi votée en juin 2023 a instauré une "majorité numérique" à 15 ans mais celle-ci n'est jamais entrée en vigueur, faute de certitude sur sa conformité avec le droit européen. En revanche, depuis le début de l'année, une vérification stricte de l'âge des internautes a été imposée aux sites pornographiques. Mi-septembre, la commission d'enquête parlementaire sur TikTok a préconisé d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans et un "couvre-feu numérique" pour les 15-18 ans pour tenter d'endiguer un "piège algorithmique" dangereux pour les plus jeunes.