 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Alors que la France y pense, le Danemark va interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans
information fournie par Boursorama avec Media Services 07/10/2025 à 16:32

Les modalités de contrôle de cette interdiction n'ont pas été détaillées.

( AFP / KENZO TRIBOUILLARD )

( AFP / KENZO TRIBOUILLARD )

Des enfances "volées". Le gouvernement danois a annoncé mardi 7 octobre une projet de loi visant à interdire l'utilisation de réseaux sociaux jusqu'à 15 ans.

"Le gouvernement va proposer d' interdire plusieurs réseaux sociaux aux enfants et aux jeunes de moins de 15 ans ", a dit la Première ministre Mette Frederiksen lors de son discours à l'ouverture de la session parlementaire. Dans le projet de loi, qui doit être présenté à une date encore non précisée, les parents auront la possibilité d'autoriser leur enfant à les utiliser à partir de 13 ans.

"Le téléphone portable et les réseaux sociaux volent l'enfance de nos enfants", a insisté la Première ministre, arguant que 60% des garçons danois de 11 à 19 ans restaient chez eux plutôt que de sortir voir des amis pendant leur temps libre chaque semaine. Les modalités de contrôle de cette interdiction n'ont pas été détaillées.

L'Australie pionnière

À l'échelle internationale, l'Australie est l'un des pays pionniers en matière de régulation d'internet : son Parlement a adopté fin 2024 une loi interdisant les réseaux sociaux tels que TikTok, X, Facebook ou encore Instagram aux moins de 16 ans.

En juin, la Grèce a proposé de fixer un âge de majorité numérique à l'échelle de toute l'UE, en-deçà duquel les enfants ne pourraient pas accéder aux réseaux sociaux sans consentement parental.

En France, une loi votée en juin 2023 a instauré une "majorité numérique" à 15 ans mais celle-ci n'est jamais entrée en vigueur, faute de certitude sur sa conformité avec le droit européen. En revanche, depuis le début de l'année, une vérification stricte de l'âge des internautes a été imposée aux sites pornographiques. Mi-septembre, la commission d'enquête parlementaire sur TikTok a préconisé d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans et un "couvre-feu numérique" pour les 15-18 ans pour tenter d'endiguer un "piège algorithmique" dangereux pour les plus jeunes.

1 commentaire

  • 16:39

    Loi inapplicable sauf si on rend obligatoire l'identité numérique ! Qui est le rêve de l'union soviétique européenne

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La Commission européenne dévoile mardi ses nouvelles mesures de protection pour les producteurs européens d'acier ( AFP / ANDER GILLENEA )
    L'UE déploie un arsenal sans précédent pour sauver sa production d'acier
    information fournie par AFP 07.10.2025 16:37 

    L'Union européenne passe à l'offensive sur l'acier: la Commission a dévoilé mardi des mesures sans précédent, dont le doublement des droits de douane sur les importations, afin de protéger les sidérurgistes face à une concurrence chinoise jugée déloyale et de plus ... Lire la suite

  • Un trader à la Bourse de New York
    Wall Street ouvre en hausse, les taux et l'IA en soutien
    information fournie par Reuters 07.10.2025 16:23 

    La Bourse de New York a ouvert légère hausse mardi, au lendemain des nouveaux records de clôture du S&P 500 et du Nasdaq, alors que l'attention se porte vers la politique monétaire américaine et une série d'annonces liées au secteur de l'intelligence artificielle. ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York le 1er octobre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street fait fi de la prolongation de la paralysie budgétaire américaine
    information fournie par AFP 07.10.2025 16:16 

    La Bourse de New York évolue en petite hausse mardi, les investisseurs faisant abstraction des incertitudes politiques aux Etats-Unis, où l'arrêt partiel des activités de l'Etat fédéral se poursuit, pour continuer à se réjouir des perspectives d'assouplissement ... Lire la suite

  • Le Premier ministre canadien Mark Carney (gauche) et le président américain Donald Trump lors d'une rencontre à la Maison Blanche le 6 mai 2025. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Anna Moneymaker )
    Canada: pour Carney, un nouveau face-à-face à haut risque avec Trump
    information fournie par AFP 07.10.2025 15:54 

    Le Premier ministre canadien Mark Carney se rend de nouveau à Washington mardi pour rencontrer Donald Trump et tenter d'assouplir certains des droits de douane imposés à son pays, où l'on attend désormais de lui des résultats. Ce sera sa seconde visite à la Maison ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank