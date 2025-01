Allocations familiales : quels sont les nouveaux plafonds de revenus en 2025 ?

Les allocations familiales sont revues à la hausse. Depuis le 1er janvier, les plafonds de ressources nécessaires pour prétendre à cette aide ont été revalorisés, pour correspondre à l'évolution moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence. Un arrêté en ce sens a été publié le 20 décembre dernier au Journal officiel.

Le montant de cette allocation versée mensuellement par la Caisse d'allocations familiales (CAF) ou les caisses de Mutualité sociale agricole (CMSA) varie en fonction du nombre d'enfants à charge (au minimum 2 de moins de 20 ans) et des revenus du foyer. « C'est le revenu net catégoriel de 2024 qui sera pris en compte pour 2025, c'est-à-dire l'ensemble des revenus (salaires, revenus fonciers et mobiliers, bénéfices agricoles, etc.) diminués des charges (pensions alimentaires, frais d'accueil des personnes âgées, etc.) et abattements fiscaux (personne âgée de plus de 65 ans, personne invalide, etc.) », précise le site du service public.

Créer une allocation familiale au premier enfant, quelle bonne idée ! Selon les nouvelles modalités, applicables jusqu'au 31 mars 2025, un foyer avec deux enfants à charge, dont les ressources sont inférieures ou égales à 74 966 euros par an pourra percevoir 148,52 euros par mois, pour l'allocation à taux plein. Pour un plafond de ressources à moins de 99 922 euros, le montant de l'allocation s'élève à