Allemagne-Une voiture percute la foule lors de la Pride de Berlin, un mort

(Actualisé avec détails)

Une personne a été tuée et 17 autres blessées, dont certaines grièvement, lorsqu'une voiture a percuté samedi soir la foule rassemblée dans le parc du Tiergarten pour le défilé de la Pride de Berlin, en Allemagne, a indiqué la police.

Les services d'urgence interviennent sur les lieux de l'incident, survenu au centre-ville, près de la porte de Brandebourg.

"Selon les dernières informations dont nous disposons, le véhicule a foncé dans le (parc du) Tiergarten vers 22h00 (20h00 GMT), faisant plusieurs blessés avant de s'arrêter après avoir heurté un arbre", a dit un porte-parole de la police de Berlin.

Il a déclaré qu'un suspect avait été identifié et qu'il s'agissait d'un membre de la "scène islamiste" de la ville, précisant que l'individu n'avait pas encore été arrêté.

HUIT BLESSÉS GRAVES

Huit personnes ont été grièvement blessées et trois d'entre elle voient leur pronostic vital engagé, a dit un porte-parole des pompiers.

La police a indiqué que le véhicule était de couleur blanche et qu'il pourrait s'agir d'une voiture, d'un minivan ou d'un minibus. Le quotidien Bild, citant un témoin, a rapporté qu'une camionnette blanche avait foncé dans foule à vive allure et qu'un homme en été sorti et avait pris la fuite à pied.

Des centaines de milliers de personnes s'étaient rassemblées dans la capitale allemande pour les célébrations annuelles du Christopher Street Day, l'un des plus grands événements Pride en Europe, avant que l'incident ne mette fin aux festivités.

"Il s'agit d'un jour horrible pour la communauté LGBT et un jour que j'espérais personnellement ne jamais vivre. Je suis choqué", a dit Julian Methig, qui participait à l'événement.

(Kirsti Knolle, Michele Sani et Martin Schlicht à Berlin et Sabine Wollrab à Francfort, rédigé par Francois Murphy; version française Camille Raynaud)