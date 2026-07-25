Allemagne-Une voiture percute la foule lors de la Pride de Berlin, plusieurs blessés

(Actualisé avec contexte, détails)

Le défilé de la Pride de Berlin a été annulé samedi par l'organisateur après qu'une voiture a percuté la foule dans le parc du Tiergarten, faisant plusieurs blessés, a indiqué la police sur la plateforme X.

Elle a précisé intervenir avec les services d'urgence suite à l'incident survenu au centre-ville, près de la porte de Brandebourg.

"Nous recherchons activement les suspects", a poursuivi la police.

Des centaines de milliers de personnes s'étaient rassemblées dans la capitale allemande pour les célébrations annuelles du Christopher Street Day, l'un des plus grands événements Pride en Europe, avant que l'incident ne mette fin aux festivités.

Les secours soignent les blessés sur place, selon la police. Le nombre des blessés et la gravité des blessures ne sont pas connus à ce stade.

(Kirsti Knolle, Version française Benoit Van Overstraeten)