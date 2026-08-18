Allemagne-Un Ukrainien condamné pour complot aux colis piégés

Un tribunal allemand a condamné mardi un Ukrainien pour ce que les procureurs ont qualifié de complot lié aux services de renseignement russes, et visant à faire exploser des colis en Europe afin de causer des dégâts et de saper la confiance du public dans la sécurité.

Trois Ukrainiens ont participé à l'envoi de deux colis contenant des traceurs GPS et des pièces détachées automobiles depuis l'Allemagne vers l'Ukraine, par l'intermédiaire d'un service de livraison ukrainien, dans le cadre d'une opération lancée par une entité étatique russe dont le nom n'a pas été divulgué, a indiqué dans un communiqué la Cour régionale supérieure de Stuttgart, située dans le sud-ouest du pays.

Un homme de 30 ans a été condamné à un an et trois mois de prison pour avoir agi en tant qu’agent, le tribunal estimant qu'il "a participé intentionnellement à la reconnaissance de cibles potentielles de sabotage pour le compte d’une entité étatique russe".

"À la demande d’une connaissance originaire de Marioupol, ville occupée par la Russie, il a organisé l’expédition de traceurs GPS qui transmettaient des données de localisation pendant leur transport de l’Allemagne vers l’Ukraine", a précisé le tribunal.

L’ambassade de Russie n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le prévenu condamné, tout comme le ministère public, ont le droit de faire appel du jugement.

Des responsables européens avaient imputé il y a un an à la Russie les explosions de colis transportés par DHL et DPD en Europe survenues en 2024. Les services de sécurité avaient précédemment décrit cet incident comme la phase de test d'un plan plus important visant à provoquer des détonations sur des vols cargo à destination des États-Unis.

Un drone chargé d'explosifs a été découvert au début du mois près d'une piste de l'aéroport de Leipzig/Halle, dans l'est de l'Allemagne, un incident qualifié d’"attaque hybride" par le ministre de l’Intérieur, Alexander Dobrindt.

La Russie nie toute implication dans ces incidents.

(Tilman Blasshofer et Timm Reichert; Rédigé par Matthias Williams; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)