Allemagne : un pays en pleine transition

Les trois candidats, Armin Laschet (à gauche), Annelena Baerbock (au centre) et Olaf Scholz (à droite), se sont affrontés lors d'un premier débat télévisé sur RTL et la chaïne allemande NTV. (© AFP)

Le successeur d'Angela Merkel devra faire repartir une économie dont la puissante industrie est aujourd'hui le talon d'Achille.

Une nouvelle ère arrive. Après seize ans au pouvoir, Angela Merkel sera remplacée à la chancellerie par son ministre des Finances Olaf Scholz (SPD), son dauphin Armin Laschet (CDU/CSU) ou la candidate des Verts Annalena Baerbock.

Les élections législatives du 26 septembre s'annoncent inhabituellement serrées. Les derniers sondages attribuent 23 à 24% des intentions de vote aux socialistes du SPD, 21 à 22% aux conservateurs de la CDU/CSU - son plus mauvais score depuis près de quarante ans - et 17 à 18% au parti écologiste.

Le Parti de la liberté (FDP), de droite, recevrait 12% des voix, alors que l'extrême droite AFD et l'extrême gauche Die Linke en ramasseraient 10% et 6%.

Une coalition tripartite est probable «mais pour la première fois depuis quinze ans, le centre de gravité pourrait basculer du centre droit au centre gauche», avance une étude de Bruno Cavalier et Fabien Bossy, économistes chez Oddo BHF.

Panne automobile

Les futurs élus devront relancer une économie encore convalescente. Après s'être contracté de 2% entre janvier et mars à cause de fortes restrictions sanitaires, le PIB a rebondi de 1,6% au deuxième trimestre. Il demeure 3,3 points de pourcentage sous son niveau d'avant la pandémie, «soit le même écart qu'en France», soulignent Bruno Cavalier et Fabien Bossy.

Rien de réjouissant