Allemagne: recul de 0,2% du PIB au dernier trimestre 2024

Le PIB allemand a chuté de 0,2% au quatrième trimestre 2024, ponctuant une deuxième année de récession pour la première économie européenne empêtrée dans une crise industrielle inédite, selon des chiffres provisoires publiés jeudi.

Olaf Scholz, le 11 décembre 2024, à Berlin ( AFP / TOBIAS SCHWARZ )

Entre octobre et décembre, "alors que les dépenses de consommation privées et publiques ont augmenté selon les données provisoires, les exportations (...) ont été nettement plus faibles qu'au trimestre précédent", explique l'institut de statistique Destatis dans un communiqué.

Les experts de la plateforme Factset s'attendaient, plus optimiste, à un recul de 0,1% sur trois mois.

L'institut confirme également la baisse de 0,2% du produit intérieur brut en 2024, après une première estimation mi-janvier.

En 2024, l'Allemagne a freiné la croissance de la zone euro, estimée à 0,7% sur l'année d'après les prévisions de décembre de la Banque Centrale Européenne.

Cette chute au dernier trimestre assombrit les perspectives de reprise en 2025, alors que l'économie nationale avait cru de 0,1% entre juillet et septembre.

L'ancienne locomotive européenne souffre d'une crise industrielle tenace, entre coûts de l'énergie élevés, perte de compétitivité face à la concurrence chinoise et pénurie de main d'oeuvre.

Les menaces de Donald Trump d'imposer des droits de douane sur les importations européennes et l'incertitude politique, à moins d'un mois d'élections législatives, noircissent le tableau.

La "stagnation structurelle" du pays devrait se poursuivre "malgré l'assouplissement probable de la politique fiscale après les élections", estime Andrew Kenningham, économiste chez Capital Economics.

Mercredi, le gouvernement allemand a abaissé à 0,3% sa prévision de croissance pour l'année prochaine, contre 1,1% précédemment.

Et une troisième année dans le rouge n'est pas écartée, tant les problèmes structurels handicapent le modèle de croissance allemand.

La Fédération allemande de l'industrie (BDI) table sur un recul de 0,1% du PIB en 2025, même en l'absence de droits de douanes américains.

Le pays est en "terre inconnue" dans cette période de "faiblesse économique", estimait mercredi Michael Grömling de l'institut économique IW dans une interview avec le groupe de média Funke.