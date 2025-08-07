Allemagne: Rebond plus marqué que prévu des exportations et importations en juin

Terminal à conteneurs du port de Hambourg

Les exportations allemandes ont augmenté plus que prévu en juin par rapport au mois précédent et ont avancé de 0,8%, selon les données de l'Office fédéral de la statistique publiées jeudi.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient une hausse de 0,5% en juin, après une baisse de 1,4% en mai.

Les importations ont quant à elles rebondi beaucoup plus que prévu sur un mois en juin à +4,2% après -3,9% (révisé) le mois précédent, tandis que les économistes tablaient sur +1%.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)