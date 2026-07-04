 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Allemagne-Manifestations contre la montée de l'AfD d'extrême-droite
information fournie par Reuters 04/07/2026 à 15:01

par Susanne Neumayer-Remter

Plusieurs milliers de personnes ont manifesté samedi en Allemagne contre le parti d'extrême-droite AfD et bloqué des routes menant à sa conférence annuelle à Erfurt, dans l'Est du pays, où le parti a réélu deux de ses leaders emblématiques.

Les manifestants - syndicats, associations de la société civile et partis de gauche - se sont rassemblés tandis que la police s'est déployée en nombre en prévision des deux jours de congrès de l'AfD (Alternative pour l'Allemagne).

La police a estimé qu'environ 15.000 personnes ont répondu à l'appel à manifester.

L'AfD a donné le coup d'envoi du congrès en ré-élisant ses chefs Alice Weidel et Tino Chrupalla, sous l'égide desquels le parti a grimpé dans les sondages d'opinion pour prendre la tête devant les conservateurs du chancelier Friedrich Merz.

Dans les discours introductifs, l'AfD a accusé les manifestants d'être anti-démocratiques et s'est réjouie de la possibilité que le parti accède au pouvoir à l'issue des élections régionales cette année, ce qui constituerait une première en Allemagne.

Illustration de la ligne dure de l'AfD sur l'immigration, une chanson "Renvoyez-les" pouvait être entendue sur le réseau social du parti quelques minutes avant l'ouverture du congrès. A l'intérieur, des cartes vintage étaient en vente où l'on pouvait lire "VOUS allez être expulsé".

L'AfD espère remporter des élections dans les länder de Saxe-Anhalt et Mecklembourg-Poméranie occidentale, dans l'Est de l'Allemagne, et utiliser ces succès comme tremplins sur la scène nationale.

Selon un sondage récent, 29% des personnes interrogées soutenaient le parti d'extrême droite, contre 22% pour les conservateurs des CDU et CSU. Le soutien à l'AfD est le plus fort dans l'ancienne Allemagne communiste de l'Est.

(Avec James Mackenzie et Matthias Williams, version française Gilles Guillaum)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank