Allemagne-Manifestations contre la montée de l'AfD d'extrême-droite

par Susanne Neumayer-Remter

Plusieurs milliers de personnes ont manifesté samedi en Allemagne contre le parti d'extrême-droite AfD et bloqué des routes menant à sa conférence annuelle à Erfurt, dans l'Est du pays, où le parti a réélu deux de ses leaders emblématiques.

Les manifestants - syndicats, associations de la société civile et partis de gauche - se sont rassemblés tandis que la police s'est déployée en nombre en prévision des deux jours de congrès de l'AfD (Alternative pour l'Allemagne).

La police a estimé qu'environ 15.000 personnes ont répondu à l'appel à manifester.

L'AfD a donné le coup d'envoi du congrès en ré-élisant ses chefs Alice Weidel et Tino Chrupalla, sous l'égide desquels le parti a grimpé dans les sondages d'opinion pour prendre la tête devant les conservateurs du chancelier Friedrich Merz.

Dans les discours introductifs, l'AfD a accusé les manifestants d'être anti-démocratiques et s'est réjouie de la possibilité que le parti accède au pouvoir à l'issue des élections régionales cette année, ce qui constituerait une première en Allemagne.

Illustration de la ligne dure de l'AfD sur l'immigration, une chanson "Renvoyez-les" pouvait être entendue sur le réseau social du parti quelques minutes avant l'ouverture du congrès. A l'intérieur, des cartes vintage étaient en vente où l'on pouvait lire "VOUS allez être expulsé".

L'AfD espère remporter des élections dans les länder de Saxe-Anhalt et Mecklembourg-Poméranie occidentale, dans l'Est de l'Allemagne, et utiliser ces succès comme tremplins sur la scène nationale.

Selon un sondage récent, 29% des personnes interrogées soutenaient le parti d'extrême droite, contre 22% pour les conservateurs des CDU et CSU. Le soutien à l'AfD est le plus fort dans l'ancienne Allemagne communiste de l'Est.

(Avec James Mackenzie et Matthias Williams, version française Gilles Guillaum)