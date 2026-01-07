Allemagne: Le nombre de chômeurs augmente moins que prévu en décembre

Des passants devant un centre d'emploi à Berlin
Le nombre de personnes sans emploi en Allemagne a augmenté moins que prévu en décembre, montrent les chiffres publiés mercredi par l'Office fédéral du travail.
En termes corrigés des variations saisonnières, le nombre de chômeurs a augmenté de 3.000 pour atteindre 2,977 millions, tandis que les analystes interrogés par Reuters s'attendaient à ce que ce chiffre augmente de 5.000.
Le taux de chômage corrigé des variations saisonnières est resté stable à 6,3% en décembre, conformément aux attentes des analystes interrogés par Reuters.
(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer