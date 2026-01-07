 Aller au contenu principal
Allemagne: Le nombre de chômeurs augmente moins que prévu en décembre
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 10:07

Des passants devant un centre d'emploi à Berlin

Le nombre de personnes ‍sans emploi en Allemagne a augmenté moins ‌que prévu en décembre, montrent les chiffres ​publiés mercredi par ⁠l'Office fédéral du travail.

En termes corrigés des ⁠variations ‍saisonnières, le nombre ⁠de chômeurs a augmenté de 3.000 pour ​atteindre 2,977 millions, tandis que les analystes interrogés ⁠par Reuters ​s'attendaient à ce que ​ce chiffre ​augmente de 5.000.

Le taux ​de ⁠chômage corrigé des variations saisonnières est resté stable à 6,3% en ‌décembre, conformément aux attentes des analystes interrogés par Reuters.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Blandine ‌Hénault)

