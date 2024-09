Allemagne: le moral des patrons poursuit sa baisse en septembre, selon l'IFO

Le moral des entrepreneurs en Allemagne a reculé en septembre pour le quatrième mois d'affilée, signe que la stagnation persiste au sein de la première économie européenne, qui "subit une pression de plus en plus forte", selon le baromètre IFO publié mardi.

Le chancelier allemand Olaf Scholz, le 14 septembre 2024, près de Potsdam ( AFP / RALF HIRSCHBERGER )

Cet indicateur très suivi de la conjoncture économique, basé sur un questionnaire mensuel adressé à 9.000 chefs d'entreprises, a perdu 1,2 point sur un mois, à 85,4 points, a annoncé l'institut bavarois dans un communiqué.

Après avoir plafonné en mai, l'indicateur n'a ensuite cessé de reculer et tombe en septembre au plus bas depuis huit mois.

"L'économie allemande subit une pression de plus en plus forte", a commenté Clemens Fuest, président de l'IFO, dans un communiqué.

La morosité touche tous les secteurs, en particulier l'industrie, en dépit d'un rebond des commandes en juillet, essentiellement dû aux gros contrats.

L'indice dans le secteur manufacturier est tombé à son plus bas niveau depuis juin 2020, alors que les affaires en cours sont jugées moins bonnes et les attentes pour les six mois à venir sont plus pessimistes, détaille l'institut.

"Même si le climat mesuré par l'IFO a perdu de son importance en tant qu'indicateur conjoncturel, cela reste une mauvaise nouvelle, notamment en ce qui concerne les investissements, qui dépendent fortement de l'état d'esprit des entreprises et surtout de leurs attentes commerciales", a souligné Fritzi Köhler-Geib, cheffe économiste à la KfW.

La défiance envers la coalition au pouvoir en Allemagne et la demande extérieure en berne n'aident pas les industriels à retrouver l'optimisme.

Le climat s'est aussi détérioré dans les services, à l'exception du tourisme et de l'hôtellerie, de même que dans le commerce.

Le bâtiment voit une lueur au bout d'un long tunnel, au moment où les taux d'intérêt se mettent à baisser.

Les prochains mois s'annoncent difficiles. A son tour, l'institut économique IMK a revu mardi en baisse ses prévisions économiques pour l'Allemagne, s'attendant désormais à une stagnation du PIB en 2024.

Plusieurs autres instituts, dont l'IFO, avaient déjà raboté leurs prévisions pour 2024, qui oscillent désormais entre stagnation et légère récession.

Une reprise économique ne devrait se dessiner qu'en fin d’année, selon le ministère allemand de l'Economie, qui devrait à son tour ajuster cet automne sa prévision de croissance, actuellement à 0,3% pour cette année.