information fournie par Boursorama avec AFP • 24/09/2025 à 11:00

Allemagne: le moral des entrepreneurs recule avant l'"automne des réformes"

Le moral des patrons allemands a chuté de manière inattendue en septembre, interrompant huit mois consécutifs de hausse et soulignant la fragilité des espoirs de relance de la première économie européenne.

( AFP / JOHN MACDOUGALL )

La composante principale du baromètre Ifo, qui mesure le climat des affaires en Allemagne, s'est établie à 87,7 points, en recul de 1,2 point par rapport à août, selon un communiqué publié mercredi.

Les analystes sondés par Factset tablaient, eux, sur une hausse de l'indice à 89,2 points.

"Les entreprises étaient moins satisfaites de la situation actuelle, tandis que leurs perspectives se sont nettement assombries", a déclaré le président de l'Ifo, Clemens Fuest, dans le communiqué.

"L'espoir d'une reprise économique en Allemagne subit un coup d'arrêt", ajoute-t-il.

Le secteur manufacturier allemand, très dépendant des exportations, est particulièrement touché par le protectionnisme américain. Depuis juillet, la plupart des produits européens sont soumis à un droit de douane de 15% aux États-Unis.

Cette semaine, l'OCDE a légèrement abaissé ses prévisions de croissance pour l'Allemagne, avec 1,1% de hausse du Produit intérieur brut prévue en 2026 après 0,3% en 2025.

Les principaux instituts allemands présenteront leur prévision commune jeudi.

Les principales fédérations patronales allemandes ont quant à elles mis lundi la pression sur le chancelier Friedrich Merz sur "l'urgence" des réformes qu'elles jugent nécessaires à la relance de l'économie.

Les patrons ont exigé des réformes sociales, la réduction de la bureaucratie et la modernisation de l'Etat.

Le gouvernement allemand est, lui, attendu sur l'"automne des réformes" promis par M. Merz, tandis que le budget pour l'année 2026 a commencé à être examiné au Parlement.

Ce budget prévoit des investissements record de 126 milliards d'euros l'an prochain, provenant en partie d'un fonds spécial pour moderniser les infrastructures.

"La croissance (allemande) ne s'accélérera réellement que l'année prochaine, lorsque la politique budgétaire sera considérablement assouplie", estiment les experts de Capital Economics.