Allemagne-Le moral des consommateurs se redresse avec les perspectives de revenus, dit GfK

Un magasin Adidas dans le quartier de Scheunenviertel à Berlin

Le moral des consommateurs allemands devrait se redresser légèrement en octobre à la faveur de l'amélioration des perspectives de revenus des ménages mais il restera en territoire négatif dans la tendance de ces derniers mois, montre une enquête publiée jeudi.

L'indice du moral des consommateurs, publié par l'institut GfK et le Nuremberg Institute for Market Decisions (NIM), est passé de -23,5 points en septembre à -22,3 points en octobre, dépassant les prévisions des analystes interrogés par Reuters qui tablaient sur -23,3 points.

L'amélioration des perspectives en termes de revenus, avec un bond de 11 points par rapport au mois précédent à 15 points, a été le principal moteur du redressement du sentiment général.

Rolf Bürkl, analyste sur la consommation chez NIM, se montre cependant sceptique quant à un éventuel retournement de situation.

"La situation géopolitique, les préoccupations en matière d'emploi et les craintes croissantes (d'une résurgence) de l'inflation sont susceptibles de faire obstacle à une reprise globale pour le moment", a-t-il prévenu.

En revanche, les perspectives économiques pour les 12 prochains mois ont continué à baisser pour le troisième mois consécutif, passant de 2,7 le mois précédent à -1,4 point, tandis que les intentions d'achat ont diminué à -11,6 points, le point le plus bas depuis juin 2024.

(Rédigé par Miranda Murray, version française Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)