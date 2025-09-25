 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Allemagne-Le moral des consommateurs se redresse avec les perspectives de revenus, dit GfK
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 08:51

Un magasin Adidas dans le quartier de Scheunenviertel à Berlin

Un magasin Adidas dans le quartier de Scheunenviertel à Berlin

Le moral des consommateurs allemands devrait se redresser légèrement en octobre à la faveur de l'amélioration des perspectives de revenus des ménages mais il restera en territoire négatif dans la tendance de ces derniers mois, montre une enquête publiée jeudi.

L'indice du moral des consommateurs, publié par l'institut GfK et le Nuremberg Institute for Market Decisions (NIM), est passé de -23,5 points en septembre à -22,3 points en octobre, dépassant les prévisions des analystes interrogés par Reuters qui tablaient sur -23,3 points.

L'amélioration des perspectives en termes de revenus, avec un bond de 11 points par rapport au mois précédent à 15 points, a été le principal moteur du redressement du sentiment général.

Rolf Bürkl, analyste sur la consommation chez NIM, se montre cependant sceptique quant à un éventuel retournement de situation.

"La situation géopolitique, les préoccupations en matière d'emploi et les craintes croissantes (d'une résurgence) de l'inflation sont susceptibles de faire obstacle à une reprise globale pour le moment", a-t-il prévenu.

En revanche, les perspectives économiques pour les 12 prochains mois ont continué à baisser pour le troisième mois consécutif, passant de 2,7 le mois précédent à -1,4 point, tandis que les intentions d'achat ont diminué à -11,6 points, le point le plus bas depuis juin 2024.

(Rédigé par Miranda Murray, version française Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MICHAEL M. SANTIAGO )
    H&M: hausse de 40% du bénéfice au 3e trimestre
    information fournie par Boursorama avec AFP 25.09.2025 09:58 

    Le géant suédois de la mode H&M a annoncé jeudi une forte hausse de près de 40% de son bénéfice au troisième trimestre, soutenue par des marges plus élevées, mais la société a averti que le relèvement des droits de douane pèsera sur les performances. H&M

  • La dette publique de la France a encore gonflé au deuxième trimestre, atteignant 115,6% du PIB et un record en valeur absolue à plus de 3.400 milliards d'euros ( AFP / Ludovic Marin )
    La dette a continué de gonfler à fin juin dans une France en quête de budget
    information fournie par AFP 25.09.2025 09:57 

    La dette publique de la France a encore gonflé au deuxième trimestre, atteignant 115,6% du PIB et un record en valeur absolue à plus de 3.400 milliards d'euros, alors que le Premier ministre tente toujours de trouver la martingale pour boucler un budget 2026 dans ... Lire la suite

  • ( AFP / JOEL SAGET )
    France: la dette publique dépasse 3.400 milliards d'euros à 115,6% du PIB à fin juin
    information fournie par Boursorama avec AFP 25.09.2025 09:45 

    La dette publique de la France a encore gonflé au deuxième trimestre, atteignant 115,6% du produit intérieur brut (PIB) à fin juin et un record en valeur absolue, à 3.416,3 milliards d'euros, a indiqué jeudi l'Insee. La dette s'établissait à 113,9% du PIB à fin ... Lire la suite

  • ( AFP / AURORE MESENGE )
    France: la confiance des ménages reste stable en septembre, selon l'Insee
    information fournie par Boursorama avec AFP 25.09.2025 09:40 

    La confiance des ménages en France est restée stable en septembre après un léger repli en août, a indiqué l'Institut national de la statistique jeudi. L'indicateur qui synthétise la confiance des ménages s'est établi à 87 en septembre, inchangé sur un mois et demeure ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank