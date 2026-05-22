Allemagne: Le moral des consommateurs devrait se redresser en juin

Shopping de Noël à Berlin
Le moral des consommateurs allemands devrait se redresser à l'approche du mois de juin, grâce à l'amélioration des prévisions de revenus des ménages, montre une enquête publiée vendredi.
L'indice du moral des consommateurs, publié par l'institut GfK et le Nuremberg Institute for Market Decisions (NIM) montre que la confiance s'est redressée à -29,8 points en juin, contre -33,1 points (révisé de 33,3) en mai.
"Le climat de consommation a, du moins pour l'instant, mis fin à sa tendance à la baisse et se redresse quelque peu ce mois-ci", déclare Rolf Buerkl, responsable du climat de consommation au NIM.
Les prévisions de revenus, qui s'étaient considérablement détériorées au début de la guerre en Iran, sont nettement plus optimistes, l'indicateur passant de -24,4 points à -13,0 points.
Malgré une légère augmentation, la propension à acheter reste modérée, tandis que la propension à épargner diminue à nouveau légèrement.
Un indicateur inférieur à zéro indique une baisse de la consommation privée par rapport à la même période de l'année précédente.
(Maria Martinez, version française Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)
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