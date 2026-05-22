Allemagne: Le moral des consommateurs devrait se redresser en juin

Shopping de Noël à Berlin

Le ‌moral des consommateurs allemands devrait se redresser ​à l'approche du mois de juin, grâce à l'amélioration des prévisions de revenus des ​ménages, montre une enquête publiée vendredi.

L'indice du moral des ​consommateurs, publié par l'institut ⁠GfK et le Nuremberg Institute for ‌Market Decisions (NIM) montre que la confiance s'est redressée à -29,8 points en juin, ​contre -33,1 points (révisé ‌de 33,3) en mai.

"Le climat ⁠de consommation a, du moins pour l'instant, mis fin à sa tendance à la ⁠baisse et ‌se redresse quelque peu ce mois-ci", ⁠déclare Rolf Buerkl, responsable du climat ‌de consommation au NIM.

Les prévisions de ⁠revenus, qui s'étaient considérablement détériorées au ⁠début de ‌la guerre en Iran, sont nettement plus ​optimistes, l'indicateur passant ‌de -24,4 points à -13,0 points.

Malgré une légère augmentation, la propension à ​acheter reste modérée, tandis que la propension à épargner diminue à ⁠nouveau légèrement.

Un indicateur inférieur à zéro indique une baisse de la consommation privée par rapport à la même période de l'année précédente.

(Maria Martinez, version française Diana Mandiá, édité par ​Augustin Turpin)