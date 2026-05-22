 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Allemagne: Le moral des consommateurs devrait se redresser en juin
information fournie par Reuters 22/05/2026 à 08:21

Shopping de Noël à Berlin

Shopping de Noël à Berlin

Le ‌moral des consommateurs allemands devrait se redresser ​à l'approche du mois de juin, grâce à l'amélioration des prévisions de revenus des ​ménages, montre une enquête publiée vendredi.

L'indice du moral des ​consommateurs, publié par l'institut ⁠GfK et le Nuremberg Institute for ‌Market Decisions (NIM) montre que la confiance s'est redressée à -29,8 points en juin, ​contre -33,1 points (révisé ‌de 33,3) en mai.

"Le climat ⁠de consommation a, du moins pour l'instant, mis fin à sa tendance à la ⁠baisse et ‌se redresse quelque peu ce mois-ci", ⁠déclare Rolf Buerkl, responsable du climat ‌de consommation au NIM.

Les prévisions de ⁠revenus, qui s'étaient considérablement détériorées au ⁠début de ‌la guerre en Iran, sont nettement plus ​optimistes, l'indicateur passant ‌de -24,4 points à -13,0 points.

Malgré une légère augmentation, la propension à ​acheter reste modérée, tandis que la propension à épargner diminue à ⁠nouveau légèrement.

Un indicateur inférieur à zéro indique une baisse de la consommation privée par rapport à la même période de l'année précédente.

(Maria Martinez, version française Diana Mandiá, édité par ​Augustin Turpin)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank