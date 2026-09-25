Allemagne: Le moral des consommateurs devrait se dégrader plus que prévu, selon GfK

Vue de la ville de Leipzig à l'approche de l'UEFA Euro 2024
Le moral des consommateurs allemands devrait se dégrader plus que prévu à l'approche du mois d'octobre, montre une enquête publiée vendredi.
L'indice du moral des consommateurs, publié par l'institut GfK et le Nuremberg Institute for Market Decisions (NIM), a reculé à -30,6 en octobre, après -26,8 (révisé de -26,6) en septembre.
Les analystes interrogés par Reuters tablaient sur un indice à -27,4.
(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)
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