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Allemagne: Le moral des consommateurs devrait se dégrader plus que prévu, selon GfK
information fournie par Reuters 25/09/2026 à 09:53
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Vue de la ville de Leipzig à l'approche de l'UEFA Euro 2024

Vue de la ville de Leipzig à l'approche de l'UEFA Euro 2024

‌Le moral ​des consommateurs allemands devrait se ​dégrader plus que ​prévu à ⁠l'approche du mois ‌d'octobre, montre une enquête ​publiée ‌vendredi.

L'indice du ⁠moral des consommateurs, publié par ⁠l'institut GfK ‌et le ⁠Nuremberg Institute ‌for ⁠Market Decisions (NIM), a reculé ⁠à -30,6 ‌en octobre, après -26,8 (révisé ​de -26,6) ‌en septembre.

Les analystes interrogés ​par Reuters ⁠tablaient sur un indice à -27,4.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin ​Turpin)

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