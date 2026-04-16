Allemagne: Le gouvernement abaisse ses prévisions de croissance pour 2026 et 2027, selon une source

par Holger Hansen

‌Le gouvernement allemand a abaissé ses prévisions de ​croissance économique pour 2026 et 2027 et relevé ses perspectives d'inflation afin de prendre en compte ​l'impact de la guerre en Iran sur les prix de l'énergie, ​a-t-on appris jeudi auprès ⁠d'une source.

Pour cette année, le gouvernement table désormais ‌sur une progression de 0,5% du produit intérieur brut (PIB) contre 1,0% prévu précédemment.

Pour ​2027, la ‌prévision a été abaissée à 0,9% contre ⁠1,3% attendu initialement.

Selon la même source, le gouvernement allemand prévoit que l'inflation atteigne 2,7% cette année, ⁠contre 2,1% précédemment, ‌et 2,8% en 2027 (2% dans la ⁠précédente prévision).

L'an dernier, le PIB allemand a progressé ‌de 0,2% - sa première progression en ⁠trois ans - et l'inflation dans le pays ⁠a atteint ‌2,3%.

Les nouvelles prévisions du gouvernement seront publiées le 22 ​avril. Le ministère ‌allemand de l'Économie n'a pas souhaité faire de commentaires.

Au début du mois, ​les principaux instituts économiques allemands ont abaissé à 0,6% leur prévision de croissance ⁠pour cette année. De son côté, le Fonds monétaire international (FMI) a abaissé cette semaine sa prévision pour l'Allemagne à 0,8% pour 2026 et 1,2% pour 2027.

(Reportage Holger Hansen, rédigé par Maria Martinez, version ​française Blandine Hénault)