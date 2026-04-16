Allemagne: Le gouvernement abaisse ses prévisions de croissance pour 2026 et 2027, selon une source

par Holger Hansen
Le gouvernement allemand a abaissé ses prévisions de croissance économique pour 2026 et 2027 et relevé ses perspectives d'inflation afin de prendre en compte l'impact de la guerre en Iran sur les prix de l'énergie, a-t-on appris jeudi auprès d'une source.
Pour cette année, le gouvernement table désormais sur une progression de 0,5% du produit intérieur brut (PIB) contre 1,0% prévu précédemment.
Pour 2027, la prévision a été abaissée à 0,9% contre 1,3% attendu initialement.
Selon la même source, le gouvernement allemand prévoit que l'inflation atteigne 2,7% cette année, contre 2,1% précédemment, et 2,8% en 2027 (2% dans la précédente prévision).
L'an dernier, le PIB allemand a progressé de 0,2% - sa première progression en trois ans - et l'inflation dans le pays a atteint 2,3%.
Les nouvelles prévisions du gouvernement seront publiées le 22 avril. Le ministère allemand de l'Économie n'a pas souhaité faire de commentaires.
Au début du mois, les principaux instituts économiques allemands ont abaissé à 0,6% leur prévision de croissance pour cette année. De son côté, le Fonds monétaire international (FMI) a abaissé cette semaine sa prévision pour l'Allemagne à 0,8% pour 2026 et 1,2% pour 2027.
(Reportage Holger Hansen, rédigé par Maria Martinez, version française Blandine Hénault)
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